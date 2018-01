Orissaare arutab silla üle

Orissaare Mõtteklubi jaanuari viimasel päeval sealses kultuurimajas peetav kohtumine tõotab tulla üsna emotsionaalne. Külla tuleb sillaidee algataja Raivo Hein.





Mõtteklubi eestvedaja ja Orissaare osavallakogu juhi Silvi Teesalu sõnul kutsutakse Hein külla, et idasaarlastest sillakasutajad saaksid tema plaanidest täpsemalt teada. See peaks olema esimene kord, kui Hein sillateemal ka rahvaga kohtub. Oodata on üsna tulist arutelu, sest oma kohaletulekust on märku andnud ka mõned sillavastalised Muhu saarelt.

Silvi Teesalu ütles, et üritus toimub Mõtteklubi egiidi all. See kooskäimise vorm saigi tema sõnul ellu kutsutud, et kord kuus rääkida olulistest teemadest. Sellistest, mis palju kõneainet pakuvad.

„Oluline on, et inimesed saaksid Raivo Heinaga otse kohtuda ja juba praegu kaasa rääkida,” selgitas Teesalu. „Arvan, et küllap neid kohtumisi tuleb edaspidi veel.”

Septembris alguse saanud Mõtteklubil on olnud juba nii mõnigi kokkusaamine. Näiteks on Taani kultuuri instituudi juhina töötanud ja nüüd kodukohta tagasi tulnud Silvi Teesalu ise rääkinud kultuuride erinevustest. Viimati käis rahvaga kohtumas Orissaare gümnaasiumi vilistlane Tõnu Kollo, kes on Tartu ülikooli matemaatilise statistika professor.

Keskmiselt on kohtumas olnud 20 inimest. Nüüdsele kokkusaamisele Raivo Heinaga ootab Teesalu kindlasti rohkem inimesi. Ikka seepärast, et see puudutab nii paljusid inimesi ja see on võimalus saada infot otseallikast.

Mänguväljak vajab lisaraha



Orissaare osavallakogu pöördub Saaremaa valla poole küsimaks lisaraha valmiva laste mänguväljaku jaoks.

Algselt pidi väljak valmis saama novembris, kuid probleem tekkis sellest, et viimase paarikümne aasta vihmaseim sügis tõi objektile liigvee. Orissaare osavallakogu esimees Silvi Teesalu ütles, et mänguväljaku pinda tuleb tõsta, kuid selle jaoks raha eelarves ei ole. Praegu on mänguväljakul tegemata ka näiteks valgustus ja kõnniteed.

Teesalu sõnul tuli osavallakogus ka arutusele, et tiheda liiklusega teede piirkonnas paiknevale väljakule tuleb ehitada piire. Jällegi on tegemist eelarvevälise kuluga ja vallale tehakse taotlus lisaraha saamiseks.

Raul Vinni