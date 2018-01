Saaremaa Teater tähistas 55. juubelisünnipäeva

24. jaanuaril sai Saaremaa Teater (kuni aastani 2015 Saaremaa rahva­teater) 55-aastaseks.





Saaremaa vanim harrastusteater loodi 1963. aastal, kui Kingissepa kultuurimaja näitering (1952–1962) nimetati ümber Saaremaa rahvateatriks. 1967. aastal valmis Kuressaare kesklinnas uus kultuurimaja, kuhu kolis ka Saaremaa rahvateater.

Alates 1972. aastast on teatri repertuaari üks läbivaid jooni lastelavastused, 1978. aastast alates pääsesid teatri näitlejad ka Eesti Televisiooni.

Teatrit on läbi aegade juhtinud Heino Kivi (1963–1964), Rein Rooväli (1965–1995),Tõnis Kipper (1995–1996), Ellen Teemus (1997–2012), Lea Kuldsepp (2013–2015) ja Elli Tänav­ots (2015–…).

50. aastapäeva tähistas teater Väino Uibo tõlgendusega Kitzbergi “Kauka jumalast”, mis oli ühtlasi järjekorras 150. lavastus Saaremaa rahvateatris. Regulaarne koostöö Uibo­ga on kestnud praeguseni.

Teatri nüüdne juht Elli Tänavots ütles Kadi raadio saates “Keskpäev”, et praegu tegutseb teater pisut vaiksemalt, aga pole kusagile kadunud. “Vahetevahel paistame natuke suuremalt. Nii ta läheb. Alati ei saa olla laineharjal, vahel tuleb olla ka allpool,” sõnas ta.

Juubeliüritus on kavandatud veebruari, milleks on üle pika aja tegemisel monotükk nimega “Arstilkäik”. Juubeliüritusel etendatakse siiski ka üht lühemat tükki suurema näiteseltskonnaga.

Tänavots nentis, et nüüd, kus teater on toa Kuressaare Linnateatris vabastanud ja Aste klubi on remondis, teatril õiget kodu polegi. “Oleme natuke nagu vaeslapse rollis. Kostüüme ja dekoratsioone ei ole kusagil hoida,” tõdes ta.

Teatril on praegu liikmeid 47, aga uksed on valla kõigile, kel soovi näitemängu teha.