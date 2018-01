Sokipöisel koolis ei olda

Lapsevanem peab ebaõiglaseks, et lapsel ei lubatud Kuressaare Vanalinna koolis koolipäeva jalanõudeta veeta.



“Kui paljas sokis oled koolis sees, siis saadetakse sind koju ja ei tohi enne tagasi minna, kui on jalanõud olemas. Kui juhtub isegi selline asi, et hommikul kooli minnes avastad, et jalatsid on kadunud, mine heaga koju tagasi,” kirjutab lapsevanem FB kommuunis Märgatud: Saaremaal.

Ta lisab, et kui jalatseid pole, siis ei tohi koolis olla, ja just selline lugu juhtus tema pojaga ning laps ei tahtnud ise jalatseid ostma minna.

“Ütles, et võin ju sokkides olla, vahet pole. Täna tuli poolest päevast koju, kuna direktor pole lubanud enne koolipäeva jätkata, kui jalanõud olemas. Kus on kirjas, et koolis on sokkides olemine keelatud?” tahab lapsevanem teada.

Kooli kodukorras seisab, et õpilane kannab koolis vahetusjalanõusid, mis on hügieenilised ning jala- ja põrandasõbralikud. Sama kinnitas ka Vanalinna kooli direktor Tõnu Erin, kelle sõnul on ette tulnud, et lapsed käivad vahel ühe päeva sokkides ja võtavad järgmisel päeval uue paari vahetusjalanõusid kaasa.

Mõned lähevad sokkides üles ja järgmise vahetunni ajal panevad välisjalanõud jalga.

“See noormees käis nädal aega sokipöisel. Ütlesin, et kivipõranda peal ei saa ju niimoodi käia, pealegi on praegu õues sopane ja märg ning jalanõudega tuuakse lund ja pori ka majja sisse. Käis kodus ära, tuli tagasi ja ütles, et tal pole teisi jalatseid kodust võtta,” rääkis Erin.

Ta lisas, et eile olid lapsel õnneks uued jalavarjud soetatud. “Saab küll, kui on vaja, vahel võib asi natuke ka laiskuse taga olla,” märkis direktor.