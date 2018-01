Spordikooli ATV vajus läbi vallikraavi jää

Teisipäeval Kuressaare lossipargis vallikraavi uisuplatsiks jääd puhastama läinud ATV lõpetas vees – nõrgemad allikakohad jääs andsid masina raskusele järele.



Intsident juhtus üleeile pärastlõunal. Saarte Häälega vestelnud pealtnägija rääkis, et keegi oli parasjagu ATV-ga vallikraavi jääd puhastanud ning siis see äkki juhtuski. ATV oli uppis ja poolenisti vee all. Inimene jõudis õnneks ATV pealt enne ära karata, kui see vajuma hakkas.

Saaremaa spordikooli direktori Mati Mäetalu sõnul on nad käinud vallikraavi jääd luuramas juba mõnda aega, uurimaks jää paksust. Nüüd oli see viimaks kümnesentimeetrine, mistõttu mindi teisipäeval viimaks jääd lumest puhastama. Ent sedagi n-ö proovimise mõttes.

Nimelt on jääs veel mitmeid “pehmeid” kohti, kuna vallikraavis on omajagu allikaid. Spordikoolile on need kohad küll teada, ent ometi juhtus nii, nagu juhtus. “Lükkasime üsna suure pinna paljaks ning isegi üks uisutaja käis ja kiitis, et nii head jääd pole ammu olnud,” rääkis Mäetalu, kelle sõnul ei ole nad uisuplatsi siiski välja reklaaminud. Seda põhjusel, et teadupoolest on sula oodata ning jätkuvalt on jääs need “pehmed” kohad. Kusjuures mainitud õhukese jääga kohad on vallikraavis ka siis, kui väljas on 10 miinuskraadi.

Ühes taolises kohas spordikooli ATV läbi jää kukkuski. “See oli meie ATV tõesti ja niimoodi paraku juhtus,” kinnitas spordikooli direktor.

Õnneks said nad oma sõiduriista kiiresti jälle kuivale. “Seal oli madal ja õnneks ei olnud ta nii hullusti sees, et oleks nõudnud päästeteenistuse kutsumist,” rääkis Mati Mäetalu. “Tellisime ise tõstetehnika kohale ja tunniga oli ta meil jälle käes.” Talisupluse läbiteinud ATV viisid nad seejärel ülevaatamiseks hooldusfirma kätte.

Seega soovitab spordikooli direktor ka uisusõpradel jääle minekuga veidi oodata. “Teame ju, et läheb sulaks ja seal tagapool on ikkagi need paar kohta. Jää pole küll nii õhuke, et uisutaja sealt läbi kukuks, aga siiski,” soovitab ta parem karta kui kahetseda.