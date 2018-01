Töövihikuülesanded – paras pähkel lapsevanematelegi

Algklassiõpetajad ja lapsevanemad tõdevad, et vahel on töövihikuülesanded nii keerulised, et neist ei saa aru täiskasvanudki, õpilastest rääkimata.



“Ülesanded on keerukalt seletatud,” tõdes 3. klassis õppiva tütre ema Maret Parbus. “Päris ausalt – vahel ma tõesti ei mõista, mida tahetud on.”

Parbuse sõnul eeldab see, et laps ülesandest või selle juhendist aru saaks, vanemate abi.

Koos läbi arutanud



“Õnneks on mul kodus 12. klassis õppiv laps, kelle jutule olen saanud Lisandra saata,” lausus ta, lisades, et kasuks tuleb ka see, kui lapsevanemad on tuttavad oma poja või tütre klassiõdede ja -vendade vanematega, kellega vajadusel konsulteerida.

Ingrid Leemeti neljast lapsest õpib praegu algklassides kaks nooremat. “Meie oma peres ei ole tähele pannud, et algklassides oleksid ülesanded väga keerulised,” tõdes Leemet. “Vajadusel oleme ülesanded koos lastega läbi arutanud ja suunanud, et laps sisust aru saaks.”

“Ülesanded on 1. klassis päris keerukad,” leiab 1. klassis õppiva poisi ema Kristel. “Laps saab küll hakkama, aga tihti ütleb, et ta ei saanud päris aru, ja siis loeme uuesti koos. Ülesanded võiksid olla ikka sellised, et keskmine laps neist ise kohe aru saab.”

Salme põhikooli 1. klassis õppivad Kristjan Sagor ja Liisi Aadussoo tunnistasid, et päris vanemate abita nad koduste töövihikuülesannetega alati toime ei tule. “Vahel on küll natuke abi tarvis,” ütles Liisi. “Mõnikord pole aga üldse abi vaja, saan kohe ise ülesanded tehtud,” lisas Kristjan.

Salme põhikooli klassiõpetaja, haridustehnoloogi Merle Lepiku sõnul on töövihikutes tõepoolest ette tulnud ülesandeid, mida on olnud keeruline mõista. “Töövihiku – tänapäeval on algklassides küll sageli tööraamat – loojatele on ülesannete loomisel jäetud vabad käed,” põhjendas ta, lisades, et õpetaja peaks ülesannete osas tegema mõistliku valiku.

Lapsed loevad aeglaselt



Tema sõnul tuleks vähemalt 1. klassi lastele ülesannete koostamisel arvestada, et lapsed loevad aeglaselt ega pruugi tekstist õigesti aru saada.

“Samas ei tohi unustada, et meie klassides käivad ka andekad lapsed, kellele on vaja keerulisemaid ülesandeid,” märkis õpetaja. “Kui rääkida lahenduskäikudest, siis matemaatikas võibki lahenduskäike mitu olla.”

Lepik leiab, et algklassides peaks lapsevanem last aidates süvenema teemasse, mida koolis parajasti õpitakse. “Näiteks kui õpitakse sulgude kasutamist, siis ilmselt oodatakse, et õpilane neid teadmisi kasutab, kuigi täiskasvanud lahendaksid teinekord ülesande teisiti,” lausus õpetaja.