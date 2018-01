VASTUKAJA “Riigigümnaasium ja sport”

“Riigigümnaasium ja sport”

SH, 24.01

Lisan uuesti ühe varem kõrvalejäetud variandi. Lossi taga linnastaadioni ja tennisehalli juures on vaba ruumi planeerimiseks ja ilusa hoone eksponeerimiseks. On kaks suurt valmis autoparklat, neist viimati ehitatut kasutakse episoodiliselt. On Staadioni hotell, mis talveperioodil ilmselt täis ei ole. On rand ja väli-võrkpalliväljakud.

Jalgsi saab kooli läbi lossihoovi ja ümber lossi kahelt poolt pargist. Liiklusskeemis ei ole näha nõelasilmade kohti. “Pudelikaelad” võivad, aga ei pruugi hommikuti tekkida.

Variandid oma plusside ja miinustega on vaja kõrvuti panna ning siis valida. Kui ikka on parem, tuleb olemasoleva parendamise asemel teha restart! See pole arvutimäng, kus hukka saades saab eelmiselt tasemelt uuesti alustada ning seda ikka ja jälle.

Anton Teras