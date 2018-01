Mustjala osavallakogu esimees Harry Raudvere otsustas annetada oma istungitasu 100 eurot Mustjala koolile.



“Ma ei pea õigeks seda summat vastu võtta ei eetiliselt ega moraalselt,” põhjendas Harry Raudvere. “Annan selle raha parem Mustjala kooli lastele, kellel on seda rohkem vaja. Tean, et neil on vaja kasvõi erinevatele üritustele sõita ja seepärast kulub see raha neile rohkem ära.”