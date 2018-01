JUHTKIRI: Saaremaa Kodu

Sõmera Kodu on mõne aasta pärast minevik ja sealsed saarlastest kliendid mujale kolitud – kes väiksematesse erihoolekandeasutustesse, kes kogukonnas elamise teenusele.

Mis saab aga nendest psüühika- või intellektihäirega inimestest, kes on praegu kodus lähedaste hooldada, ent samuti erihooldekodukohta või erihoolekandeteenuseid vajaksid? Nõudlust juba jätkuks, oleks vaid pakkumist.

Pakkuja rolli kavatsevad võtta saarlased ise – Saaremaa vallavalitsus, kelle plaan luua oma erihoolekande teenuskeskus võtab aina konkreetsemat kuju.

Vähemalt mustvalgel on see nii: Euroopa Regionaalarengu Fondilt raha taotlemiseks koostatud projekt on juba esitatud. Vaja on veel vallavolikogu nõusolekut ning siis jääb üle vaid oodata, kas toetus tuleb. Et Saaremaa Kodu ka päriselt teoks saaks.