Kultuuritöötajate tunnustus Kaheksakand 2017 Aili Salongile

Pikaajalise töö eest Kaheksakanna auhinna pälvinud Taritu kultuurijuht Aili Salong leiab, et see on tunnustus kogu Taritu kandi rahvale.





Vändra kultuurimajas kolmapäeval toimunud Eesti rahvamajade ühingu tunnustamisüritusel anti üle auhinnad viies kategoorias: aasta koostööpartnerid, noor tegija, aasta tegija (Saaremaalt nomineeritud Krista Riik), aasta tegu ja lõpuks Kaheksakand, mis antakse pikaajalise töö ja panuse eest kultuuriellu. Viimase pälvis kümne nominendi hulgast Taritu rahvamaja juhataja Aili Salong.

“Töö läheb edasi. Inimesed, tänu kellele auhind kokkuvõttes on saadud, on ju alles,” ütles Salong Saarte Häälele, lisades, et tema peab nüüd jälle rohkem pingutama, näitamaks, et on auhinda väärt.

“Tunnustus on küll hetkeline, kuigi suur, rutiinimurdmine, aga elu läheb edasi. Juba täna sõidab Taritu tubateater Võrru üleriigilisele harrastusteatrite festivalile. Ma loodan, et kui ikka tööd teha lastakse, siis me siin Taritus katsume tublid edasi olla.”

Aili Salong tõdes, et Taritul on kindlasti olnud paremaid aegu – siis, kui sealkandis oli rohkem põllumajandust, tänu millele elas maal ka rohkem inimesi.

Praeguseks on Taritu kandi inimeste arv küll drastiliselt vähenenud, kuid taidlejate hulk erinevates kollektiivides on jäänud samaks või isegi kasvanud. Küll aga on kokku kuivanud publiku hulk, kellele taidlust teha. Aga sama lugu paistab olevat ka mujal Saaremaal.

“Ma ei oska kahjuks siin kohapeal seda liikumist peatada. Aga need, kes praegu kohale on jäänud, on oma kandi patrioodid, selle eest väljas, et Taritu nimi säiliks. Lisaks sellele, et saaks ise laulda, tantsida, näidelda, soovivad nad ka, et kant püsiks elus,” märkis Salong, kes leidis, et seetõttu tuleb tal auhinda jagada nendesamade inimestega.

“Ma olen nii uhke, et oleme suutnud senimaani kõik koos seda kanti veel elus hoida. Eelmised põlved on sellesse oma panuse andnud, pikaaegne kultuurijuht Linda Laht nende hulgas. Järjepidevust on vaja hoida ja sellest saavad kõik meie inimesed aru,” sõnas kultuurijuht.

Eesti rahvamajade ühing jagas tunnustusi kolmandat korda, kusjuures on tähelepanuväärne, et mullune Kaheksakanna auhind tuli samuti Saaremaale – rahvakultuuri keskuse Saaremaa spetsialistile Krista Lemberile.