Lossis saab laupäeval laastu tõmmata

Saaremaa muuseumi näituse “Meeste mänguasjad – puutöö” pidulik lõpetamine on laupäeval, mil loss kutsub inimesi perepäevale, mis algab kell 12 ja kestab kella 15-ni.



Kohal on näituse kuraator Tõnu Sepp, kes väljapanekut tutvustab. Osa tööriistu on töökorras ja neid saavad külastajad proovida – laastu tõmmata, treipinki kasutada, saage tinistada jne, teatab SA Saaremaa Muuseum.

Näitus toetub suuresti Tõnu Parmaksoni erakogust pärit eksponaatidele. Neid “meeste asju” kasutati 18. sajandi keskpaigast 20. saj keskpaigani.

Tõnu Sepp võtab kokku: “Tööriist ei ole kunagi olnud ainult tööriist. See on ka staatuse sümbol ja kallis vara ning kellegi jaoks ka lõuend oma kunstimeele väljendamiseks.”

Viimast korda saab näitust näha veel pühapäeval.