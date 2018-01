LUGEJA KIRI: Seeniormeeste klubi pidas mõttetalguid

Teisipäeval said Saaremaa Seeniormeeste Klubi liikmed kokku Kuressaare päevakeskuses, et pidada mõttetalgud avatud ruumi meetodi viljeleja Meelis Juhandi eestvedamisel.



Kuna klubi on tegutsenud kaks aastat, oli aeg mõtiskleda klubi tuleviku teemal ja sellest, kuidas minna edasi.

Laskumata üksikasjadesse, on avatud ruumi põhimõte tore vorm kaasata kõiki osalejaid aktiivsesse mõttevahetusse. Ühise mõttearenduse järel olid lõplikul arutelul 12 teemat, kuidas olla aktiivsem, kuidas leida klubile uusi liikmeid ning süvendada koostööd teiste seltsingutega ning eelkõige meie hea haldja – Kuressaare päevakeskusega.

Kõlama jäid rohkem poolehoidu saanud põhimõtted, mille siin ära toon: ole ise aktiivsem ja leia oma tuttav, kes tahab olla aktiivne Saaremaa eakate meeste vaba aja korraldamisel; tutvu Saaremaa ja Muhu ilusa loodusega; turva lapsi kooli alguspäevadel kooliteel ja suuremaid spordisündmusi; käi vaatamas, mida tehakse meie ettevõtetes; kutsu külla huvitavaid inimesi ja suhtle nendega; osale päevakeskuse töös ja ole ühisüritustel daamide tantsupartner.

Käsitleti veel mitmeid teemasid, näiteks seda, kuidas taotleda raha ürituste korraldamiseks. Klubi liikmed tänavad Meelis Juhandit, kes ei lasknud meil ligi nelja tunni jooksul niisama istuda, vaid pani pidevalt mõtteid vahetama. Aitäh ka Jannele ja Enele päevakeskusest.

Helmut Sääsk,

klubi juhatuse liige