Mõntu sadam võib saada riigilt veel mitusada tuhat eurot toetust

Maaeluministeerium plaanib Mõntu sadama omaniku ja Keskerakonna Saaremaa piirkonna juhi Mihkel Undresti poja juhitud MTÜ-le eraldada 700 000 eurot, mida viimane saab omatahtsi kasutada kuue sadama, sealhulgas Mõntu sadama, arendamiseks.



Ministeeriumi plaanitava toetuse eesmärk on traalpüügisektorile vajaliku nüüdisaegse sadamavõrgustiku arendamine, selgub eelnõu seletuskirjast.

Määruses loetletavad abikõlbulikud kulud on ehitise rekonstrueerimise kulu, kalasadama tegevuseks vajaliku seadme ostmise ja paigaldamise kulu. Investeeringute hulka lähevad tõstukid, kraanad, kalapumbad ja linttransportöörid.

Mitte ainult Mõntule



Maaeluministeeriumi teatel on tingimustele vastavaid MTÜ-sid Eestis vaid üks – Sadamate Haldamise MTÜ. MTÜ juhatusse kuuluvad ka Eesti kalatootjate keskühistu juhatuse liikmed Raivo Baum, Oleg Omeltšenko ja Mart Undrest.

“Juba kolm-neli-viis aastat tagasi on olemas sadamate nimekiri, kus on kuus sadamat, Paldiski Lõunasadam, Westmeri sadam, Lehtma ja Suursadam ja Veere sadam ning tõepoolest ka Mõntu sadam. Need on need sadamad, mida traalifirmad on soovinud sinna nimekirja lisada. Nendes sadamates lossitakse väga suur kogus Eestisse tulevast kalast ja sinna on plaanis ka investeeringuid teha,” ütles Mart Undrest BNS-ile.

“Kuhu, kui palju [investeerida], need diskussioonid on alles ees,” ütles Undrest. “Toetuse taotlusega peame juba tegema väga konkreetsed hanked; kus, mida – kõik, mis määrus ette näeb ja nii edasi.”

Kalasadamad, mille jaoks saab toetust kasutada, on Paldiski Lõunasadam, Veere sadam, Westmeri sadam, Mõntu sadam, Lehtma sadam ja Suursadam.

“See sadamate ring, kus midagi tehakse, on kindlasti suurem kui ainult Mõntu,” ütles Mart Undrest, kes kuulub ka Mõntu Sadama Halduse OÜ juhatusse, mille omanik on tema isa, Keskerakonna Saaremaa piirkonna juht Mihkel Undrest.

400 000 riigieelarvest



Käesoleva aasta riigieelarves eraldati Mõntu Sadam MTÜ-le sadama süvendamiseks 400 000 eurot. Vabaerakonna fraktsiooni hinnangul ei olnud suurt toetust eraettevõttele eelarve seletuskirjas põhjendatud.

Majandusminister Kadri Simson ütles novembris, et ei ole midagi imelikku riigieelarvest 400 000 euro andmises parteikaaslasele Mihkel Undrestile kuuluvale Mõntu sadamale, sest tegemist on erijuhtumiga. “Kuna Mõntu sadama näol on tegemist erijuhtumiga, siis parim lahendus piirkondliku regionaal- ja majandusarengu sihtotstarbeliseks toetamiseks leiti riigieelarvest,” rääkis Simson detsembris.

“Eraisik riigieelarvest toetust ei saanud ja huvide konflikti ei esinenud. Poliitilist korruptsiooni selles küsimuses ei ilmne,” märkis Simson.

Mõntu sadamale otse riigieelarvest süvendustoetuse andmist on kritiseerinud mitmed Vabaerakonda ja Reformierakonda kuuluvad riigikogu liikmed.