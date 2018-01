Ohvrite abistaja õpetas eakaid enda eest seisma

Mida teha, kui keskealine mees terroriseerib oma vanaema ja ähvardab tema diabeediravimid aknast välja visata, kui memm talle kohe raha ei anna?





Just sellise näite tõi eile Kuressaare päevakeskuses eakatele esinedes ohvriabispetsialist Katrin Paukson. Juhtub ka, et eakad vanemad võivad hädas olla oma lastega, kes vanematekodus elades nendega manipuleerivad.

“Eraldi paragrahvi alla lähevad nüüd ka ahistavad jälitamised ning kui jälitaja korduv süü on tõendatud, on niisugune käitumine karistatav,” ütles sotsiaalkindlustusameti ohvriabi osakonnas töötav Paukson.

Ta märkis, et sageli arvavad inimesed, et nende mured on paljude teiste omadega võrreldes tühised ning võivad seetõttu kaua nii vaimset kui ka füüsilist vägivalda taluda ja abi otsimist edasi lükata.

Katrin Pauksoni sõnul võivad ohvriabi poole pöörduda kõik inimesed, kes on langenud kuriteo ohvriks ja kogenud ükskõik millist sorti vägivalda. Ohvriabist saab abi ka üle pea kasvanud murekoorma korral, mis on seotud näiteks depressiooni, laenude, õnnetuste ja sõltuvustega.

“Ohvriabikeskus asub Kuressaare politseijaoskonnas ja sinna võib pöörduda ka täiesti anonüümselt. Vahel on inimesi, kes kohale tulles ei suudagi midagi rääkida, sest must sein on ees. Teised murduvad pinge all ja nutavad. Aga ohvriabikeskus ongi selleks, et seal oma mured ära rääkida,” lausus Paukson.

Ta lisas, et ohvriabi on vabatahtlik ja kedagi sinna tulema ei sunnita, kuid kui inimene on end kokku võtnud ja abi saamiseks sinna pöördunud, kaardistatakse kõigepealt tema olukord ja otsitakse viise selleks, et probleeme lahendada.

Vajadusel koostatakse turvalisuse plaan, kus märgitakse ära, kuhu ärevas olukorras helistada. Samuti mõeldakse ohvriabispetsialistiga koos läbi, kelle poole vajadusel pakku minna ja mida kaasa võtta.