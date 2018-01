Tabamatud ärikad üritavad muhulastelt metsa kätte saada

Tabamatuks jäänud üliagar metsamaa ostja piirab Muhus elavat peret juba viimased pool aastat, et nood oma tükikese metsa talle maha müüks.





Mõned kilomeetrid Liivalt, Kapi külas asuv teeäärne 2,5 ha Riida-nimeline maalapp on nii ahvatlev, et üliaktiivne metsaostja hakkab maaomanikele vaikselt ebameeldivaks muutuma.

Juba enam kui pool aastat ei aktsepteerivat ta perenaise Heli Maisalu eitavat vastust, võttes seejärel sihikule tütar Hety Huumi. “Et äkki ma ikka räägiks emaga ja mõjutaks teda metsa müüma,” kõneles ostjaga kimpus Hety.

Korduvaid helistajaid on kaks – end Jüri Asariks nimetanud mees, kes väidab, et tal on Heli Maisalu maaga ühine piir, ning helistanud on ka keegi Annika, kes on pikema jututa tahtnud kohe hinnapakkumise esitada.

Naaber ei tea asjast midagi



Esindavat nad naaberkinnistu, Uue-Männiku omanikku, vähemalt nõnda on helistaja emale-tütrele väitnud. Maa-ametist asja uurinud Heli sai teada, et kinnistu kuulub Tallinnas registreeritud ettevõttele OÜ AABB, mille juhatuses on tõepoolest üks Jüri – Jüri-Bruno Asari.

Samas kuulub telefoninumber, millelt Hetyle ja ta emale on korduvalt helistatud mitte Jüri-Brunole, vaid Jüri Asarile, nagu ta on end helistades ka tutvustanud. Viimasest on Saarte Häälele ta agarate ostusoovide tõttu varemgi teada antud.

Kaks erinevat Asarit on seejuures tõesti olemas. Tallinlane Jüri-Bruno Asari, kes on hädas olevate muhulaste naaber, ei ole enda kinnitusel üritanud kelleltki maad osta. Helile kuuluva maatüki kõrval on tal küll 3-hektariline Uue-Männiku nime kandev kinnistu, kuid selle soetas ta endale mullu suvel avalikust müügist. Maad juurde osta ta ei plaani.

Samas on mehe sõnul tallegi viimasel ajal hakanud helistama erinevad metsaostjad, tahtes tema maalappi endale. “On meesterahvaid, naisterahvaid – neid kõnesid on tulnud üksjagu ja summad on läinud juba astronoomiliseks. Iga kõnega 1000 eurot peale,” tunnistas ta.

“Mina pidasin seda enda jaoks võimalikuks majakohaks, kuhu kunagi, kui pensionile lähen, suvila ehitada, aga täna on need asjad nii galaktikasse roninud, et… äkki müükski ära,” tundus Jüri-Bruno samuti asjast veidi tüdinud.

Teine mees, Jüri Asari, jäi Saarte Häälele vaatamata mitmele katsele tabamatuks. Number, millelt ta muhulastele on helistanud, küll kutsus, ent keegi ei vastanud.

Heli ja Hety on kindlad, et nemad end mõjutada ei lase ja müüa ei kavatse. Seda on nad iga kord ka helistajatele kinnitanud. Paraku pole sellega arvestatud ja kõned jätkuvad. Viimane kord oli läinud reedel, kui Hetyl viimaks kõrini sai ja ta Saarte Hääle poole pöördus. “Võib-olla arvavad, et kui piisavalt tüüdata, annab inimene järele,” oletas Heli Maisalu.

Ajavad imelikku juttu



Hety, kes töötab Liival juuksurina, on tööl taolisest müügitaktikast kuulnud teisteltki kohalikelt. “Neilegi on helistatud ja öeldud, et teie naaber müüb oma metsakrunti, äkki tahaksite ka müüa. Aga nad ei arvesta, et Muhus kõik tunnevad üksteist,” rääkis Hety. “Kui siis need naabrid on omavahel suhelnud, ütleb see teine, et jah, mulle helistati ka, et hoopis sina ju müüvat oma metsa! Niimoodi manipuleeritakse inimestega.”

Hety ja Heli usuvad, et tähelepanu vajab toimuv kindlasti ja inimesi tuleb hoiatada. “Ilmselt mõni tüdineb lõpuks survestamisest ja müübki oma metsa n-ö võileivahinnaga maha.”

Politsei kinnitusel on nad sääraste “aktiivsete” kinnisvarakauplejate tegevusega kursis. Kuressaare politseijaoskonna juhtivuurija Ahti Lepa sõnul võiks survestajatest politseile kindlasti teada anda.

Samas märkis ta, et igale üksikjuhtumile tuleb läheneda individuaalselt, saamaks aru, kas survestamisega ületatakse mõni süüteo piir. “Müüja peaks kindlasti säilitama kaine mõistuse ja mitte alluma provokatsioonidele,” kinnitas kohalik juhtivuurija.

Ahti Lepa sõnul ei maksa oma vara kohe esimesele osta soovijale maha müüa. “Tuleks võtta aega, konsulteerida asjatundjate ja lähedastega,” soovitas juhtivuurija Lepp.