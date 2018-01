AASTA ETTEVÕTE 2017: Reta Puit tuleb õnneks ikka toime

Ehkki metsanduses on olnud omadega tükati sassi läinud ilma tõttu viimasel poolaastal vaat et keerulisim aeg üldse, rühib isa ja poja – Rein ja Andres Kirstu – juhitud Reta Puit vankumatult edasi. Langetab küll puid, ent istutab või külvab sama pühendunult ka tüütute hirvede ja põtrade kiuste uut metsa peale. Isegi siis, kui mainitud metsaloomad kipuvad noori puid lankide kaupa nahka pistma.

Enam kui paarkümmend aastat tegutsenud puidufirma esitas Saaremaa ettevõtjate liidu, Saarte Hääle ja Kadi raadio korraldatavale konkursile Reta Puidu oma töötaja. Seitse aastat nende juures töötanud väljaveomasina operaator Ago Rahu, kes tegelikult tahtnuks seda sammu teha juba aasta varem.

Siis jõudis aga konkursi tähtaeg enne kukkuda, kui Ago reageerida. Eks kogemata läks meelest ka.

Aga sedakorda oli mees kiirem – sammuks juba ette valmis, läkitas ta ettepaneku teele kohe, kui Saare maakonna aasta ettevõtte konkurss taas välja kuulutatud.

Ta ise on seda meelt, et säärast tunnustust oleks firma varemgi väärt olnud, kuid seda suurem on rõõm, et tiitel nüüd tuli. “Siin on hea töötada,” kinnitab ühel tänavuse talve kohta ootamatult lumisel päeval Tõrise kandi metsas, kus ühtäkki valitseb tõeline talvevõlumaa, oma Metsise (eestimaine metsatehnika firma, mille nime kannab ka Ago töömasin – toim) kukilt hetkeks alla roninud mees.

Et maa on krõbedate kraadide käes külmunud, tõotab puidu väljavedu lähipäevadel minna ludinal. Selleks on Agol tarvis enne palgid õigetesse teeotstesse lappida. Ikka selle sama Metsise abil. “Massin” on tegelikult üsna uus, alles aasta vana, seega muret pole, et rauast abiline väsiks…

Loe edasi laupäevasest Saarte Häälest.