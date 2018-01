Aasta ettevõte 2017 on Reta Puit

Saaremaa ettevõtjate liidu konverentsil kuulutati eile välja järjekorras üheksas maakonna aasta ettevõte. Sedakorda pälvis tiitli ja au metsamajandusettevõte Reta Puit.





Saare maakonna aasta ettevõtte konkurssi korraldavad ühiselt Saaremaa ettevõtjate liit (SEL), ajaleht Saarte Hääl ja raadio Kadi. Tiitli võitja saab teatavaks traditsiooniliselt aasta alguses ja nii ka tänavu.

Tõsi, kui varem on tiitel üle antud SEL-i aastapäeva peoõhtul, siis tänavu toimus Apollo kinos ka päevane ettevõtluskonverents “Suur on väike, väike on suur?”, mille üheks osaks oligi aasta ettevõtte tunnustamine.

Nii Reta Puidu juhataja Andres Kirst kui ka tema firmaasutajast isa Rein Kirst, kes senini ettevõtte juhtimises kaasa lööb, avaldasid tunnustamisel siirast tänu.

Andrese sõnul on kahtlemata meeldiv, kui su ettevõtet positiivselt tähele pannakse. “Tänan selle tähelepanemise eest,” sõnas ta. Rein lisas aga, et tegemist on kena üllatusega. Isegi kui see üllatus oli nõndamoodi nende selja taga ära otsustatud, lisas ta muheledes.

Saarte Hääle peatoimetaja ja Kadi raadio tegevdirektor Gunnar Siiner rõhutas tunnustust üle andes, et tänavune tiitlisaaja on traditsioonilise töövaldkonna esindaja. “Tänapäeval on juba täiesti normaalne, kui teie lapselapsest saab ametinimetuse poolest juutuuber või blogija. Vanavanematele on seda küll keeruline selgitada, sest nemad tahavad ikkagi teada, mis tööd lapselaps teeb,” möönis Siiner, lisades, et tänavune aasta ettevõte esindab aga just traditsioonilist töötegemist.

Ta märkis, et kui vaadata seekordset aasta ettevõtet kui puud, mille kännult võib aastaringe kokku lugeda, siis leidub seal nii veidi õhemaid kui ka paksemaid ringe, kui aasta on parasjagu viljakam olnud. “Kokkuvõttes on see ettevõte ise ka nagu puu, mis on kunagi varju istutatud ja on end aastatega valguse kätte võidelnud,” kõneles Siiner. “Ma usun, et isa ja poeg, kes on selle ettevõtte üles ehitanud, võivad nüüd tagasi vaadata ja neil on põhjust uhke olla!”

SEL-i juhatuse esimehe Villu Vatsfeldi sõnul ei kõhelnud liit hetkekski, kui seadis Reta Puidu aasta ettevõtte kandidaatide sekka. Konkursile esitas Reta Puidu nende oma töötaja Ago Rahu.

Nagu mainitud, on Saare maakonna aasta ettevõtte tiitlit välja antud nüüdseks üheksa korda. 2016. aasta ettevõte oli Ülo Kivise juhitav Saaremaa Piimatööstus, 2015. aasta parimaks tunnistati teine suur toiduainetööstus – Kristjan Leedo juhtimisel töötav Saaremaa Lihatööstus.

2014. aasta parim oli Sandla Puit OÜ, mille omanikud on Kalmer ja Jaanus Põlluäär. 2013. aastal pälvis austava tiitli Mark Muru juhtimisel tegutsev Alunaut OÜ, 2012. aasta ettevõte oli Kõljala POÜ, mida veab Tõnu Post.

2011. aastal sai Saare maakonna aasta ettevõtte tiitli OÜ Merinvest, aasta enne seda AS Saaremaa Laevakompanii ning esimeseks aasta ettevõtteks kuulutati AS Baltic Workboats.

Ka Reta Puit saab sarnaselt varasemate aasta ettevõtetega Kuressaares Kitzbergi tänavale oma pingi, mis paigaldatakse kevadel teiste pinkide kõrvale.