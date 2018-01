Bulla majamuuseum avatakse juulis

MTÜ Bulla Maja on võtnud sihiks avada Carl Bulla majamuuseum Sõrves Iide külas tänavu 20. juulil.



Sel nädalal viibisid Saaremaal Peterburi Carl Bulla fondi esindajad eesotsas Valentin Elbekiga, kes leppisid kokku majamuuseumi ruumide paigutuse, tulevase mööbli ja piltide eksponeerimise osas. Majamuuseumi tulevane väljapanek koosneb kahest poolest – üks annab ülevaate fotograafi tööst Venemaal, teine aga tema elu lõpuaastatest Saaremaal.

Väljapanek on plaanitud sellisena, et seda saab kogu aeg uuendada. “Protsess peab jätkuma,” ütles MTÜ Bulla Maja juhatuse liige Mihkel Undrest Kadi raadio “Keskpäeva” saatele. Ta märkis, et viimasel ajal on õnnestunud leida mõned fotod, mida Bulla fondi esindajad polnud varem näinud. Selliseid ülesvõtteid võib erakogudes olla veelgi, mistõttu kutsus Undrest üles Bulla fotodest teada andma.

“Maja ise on heas korras, kuid enne avamist on seal plaanis siiski pisut sanitaarremonti teha,” märkis Undrest. Aprilli alguseks peaks see olema tehtud, siis alustatakse mööbli ja muu sisustuse paigaldamist. Osa muuseumi väljapanekust on juba Saaremaale toodud, sealhulgas Carl Bulla väärtuslik fotokaamera, mis ekspositsioonis oma koha leiab.

Tänavu möödub sellest ajast, kui Carl Bulla Saaremaale elama kolis, sada aastat.