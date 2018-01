JUHTKIRI: Just Saaremaa!

Eilsel Saaremaa ettevõtjate liidu aastapäeva konverentsil ülesastunud nimekate tegijate ettekannetest jäi kõlama mõte: Saaremaal on tohutult potentsiaali, kui me vaid oskaksime ja tahaksime seda kasutada. Toidutööstur Indrek Kasela hinnangul annab siinsetele toodetele muu maailma silmis väärtuse just see, et need on toodetud Saaremaal.

Infotehnoloogia ettevõtja Sten Tamkivi tõdes, et tänu tehnoloogia arengule on inimeste võimalused elu- ja töökohta valida võrreldes kümne aasta taguse ajaga tohutult avardunud. Seda enam peavad riigid ja omavalitsused pingutama, et väärtuslikud inimesed valiku just nende kasuks teeksid.

Et aga suurelt mõtlevad ettevõtjad Saaremaal tegutseksid, on püsiühendusel võtmeroll, tõdes investor Raivo Hein – mees, kes on võtnud oma südameasjaks, et mandri ja Muhu vahele sild ehitataks.

Miks on need kolm edukat visionääri sidunud end just Saaremaaga? Ju siis on Saaremaal midagi sellist, mida mujal ei ole.