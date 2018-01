Kõljala põllumajandusühistu viis piimarekordi uude tuhandesse

Lõppenud aastal tegi Saaremaa piimanduses taas kord suurima sammu Kõljala POÜ, kes tõstis toodangut lehma kohta 752 kilogrammi ja ületas esmakordselt 12 000 tonni piiri.





Kõljala ühistu piimakari andis 2017. aastal jõudluskontrolli andmetel lehma kohta 12 412 kilogrammi piima, millest enamat suutis suurtootjatest vaid Soome kapitalile kuuluv OÜ Kaiu LT Raplamaalt. Aasta põllumehe Margus Mulla juhitud Kaiu farm lüpsis lehma kohta 12 814 kg piima, mis on ühtlasi Eesti kõigi aegade parim tulemus. Kolmandale kohale tuli suurtootjatest saarlase Ilmar Teeveti juhitud OÜ Vändra (12 399 kg). Esmakordselt mahub enam kui sajapealiste karjade arvestuses esikümnesse aga Kaiu farmiga ühte kontserni kuuluv Kärla PÜ, kus toodang tõusis 562 kilo (11 656 kg).

Saarlaste omavahelises võrdluses hoiab jätkuvalt kolmandat kohta Tõnu Posti juhitud Valjala POÜ robotlaut, kus toodang kasvas 342 kilo (10 616 kg). 160 kilo lehma kohta tõusis toodang Rauni ühistu piimakarjas (9374 kg). Viiendale positsioonile tõusis Raimond Elliku Salme POÜ, kelle lehmad andsid mullu piima 524 kilo enam (8945 kg). OÜ Ratla Raido Tsioni eestvedamisel lüpsis 128 kilo vähem (8698 kg) ja langes koha võrra kuuendaks. Kahe pügala võrra ülespoole seitsmendale positsioonile tõusis Karja OÜ, kes iga aastaga latti pisut kõrgemale tõstab. Seekord ületas Sulev Madissoni juhitud ettevõte mullust näitajat 531 kiloga ja jõudis esmakordselt üle 8000 kilo tähise (8457).

Üheksandal kohal asuv Tuule Grupi Pöide AG lisas toodangule 213 kilo (8261 kg) ja kümnendal kohal asuv Toomas Haameri Jurna talu robotlaut jäi seekord 257 kiloga miinusesse. Järgnesid Kangru LP (7632 kg), Mereranna ühistu (7621 kg), mahetootja Simmo Paavli talu (7611 kg), Ranna Agro (7449 kg), OÜ Hekva (6519 kg) ja Ardo Kaljuste (5157 kg).

Saaremaa väiketootjatest paistab ikka ja jälle silma Metsküla Lello talu peremees Mati Maripuu, kelle seitsmepealine lüpsikari andis lehma kohta piima 8823 kilogrammi. Parim Hiiumaa tootja oli mullu saare rekordi püsitanud Hiiumaa Agro, kelle toodang tõusis üle kolme tonni lehma kohta (10 484 kg).

Kõljala ühistu juht Tõnu Post ütles, et oma panuse toodangu suurenemisse andis detsembris tööle hakanud uus 500-kohaline lüpsifarm, ilma milleta oleks tulemus jäänud pisut tagasihoidlikumaks. “Uus laut läks väga hästi käima ja jõudis selle paari nädalaga toodangut kergitada,” sõnas piimatootja. “Arvasin, et loomade ümberpaigutamisega tuleb keskkonnamuutusest natuke tagasilööke, aga pigem hakkas toodang hoopiski kerkima.”

Ehkki Valjala farm on näinud varasematel aastatel ka märksa suuremat toodangu kasvu kui mullune 342 kilo, ei näinud Tõnu Post põhjust muretsemiseks. “Eks ta läheb vaikselt ikka ülespoole ja Valjala puhul saame me seda arengut veel näha,” lausus Post. “Meil ei ole seal näiteks veel korralikke silohoidlaid, kuid kõrge toodangu juures mängib iga asi natuke rolli.”

Maakonna piimandustippude juures koorub välja seaduspära, et üle 9000 kilo lehma kohta on suutnud toota vaid need ettevõtted, kes on investeerinud. Posti hinnangul eeldab enam kui 9000-kilogrammine toodang kulutusi lehmade heaolule. “Kui loom on vastu seina, kaelapidi keti otsas, seitse kuud aastast, ei usu, et neil eriti hea meel on,” sõnas mullu põllumajanduse tippjuhi tiitliga pärjatud Tõnu Post. “Kui loomad on aga laudas vabalt, söök, jook ja hea magamisase kindlustatud, siis sealt hakkab asi juba edasi arenema.”

Esialgsetel andmetel toodeti 2017. aastal Eestis 791 800 tonni piima ehk üks protsent rohkem kui aasta varem, teatab statistikaamet. Keskmine piimatoodang lehma kohta oli mullu 9159 kilogrammi ehk 281 kilogrammi rohkem kui aasta varem.

Kõrge toodangu Saarmaa TOP 10

Kõljala POÜ 12 412

Kärla PÜ 11 656

Valjala POÜ 10 616

Rauni POÜ 9374

Mati Maripuu 8957

Salme POÜ 8945

OÜ Ratla 8826

OÜ Karja 8457

OÜ Kangru LP 8418

OÜ Pöide AG 8366