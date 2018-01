Orissaare kool rahahädas

Ühinemise saginas on tekkinud seisak ja paus Orissaare gümnaasiumi uuendamistöödes. Samuti on selgunud, et tuleb leida lisaraha õpilaskodu ja söökla täielikuks kapitaalremondiks.



Orissaare vald on EASilt saanud küll toetust õpilaskoduhoone (kus asub ka söökla) remondiks. Valla omaosalusena on eelarves 50 000 eurot. Projekti eelarvega saab vahetada kõik aknad, radiaatorid, valgustid ja soojustada välisseinad, omaosalus on kavandatud katuse vahetamiseks.

Siiski on koolijuht Marjana Prii sõnul hädavajalik söök­laruumide kapitaalremont: vee- ja kanalisatsioonitorustike uuendamine, köögi ja söögisaali ruumikasutuse optimeerimine. “Kanalisatsiooniummistused on iganädalased, köök, kartulikoorimisruum ja osaliselt laoruumid ei vasta tervisekaitse nõuetele,” muretseb direktor. Söögisaali kitsikus tekitab järjekordi ja trügimist, kätepesuvõimalused on piiratud.

Probleem on iseenesest teada ja kajastatud ka Orissaare valla arengukavas. Jamad tekkisid siis, kui algas ühinemine ja samal ajal lahkus töölt valla ehitusnõunik. Polnud enam kedagi, kes projektiga tegeleks. “Juba kolm kuud ei ole teada, kes peab kapitaalremondi ettevalmistusega edasi tegelema, kes peab kirjutama jätkuprojekti, kes tellib ja koostab ehitusprojekti, kes kuulutab välja ehitushanke,” selgitas Prii.

Tähelepanu söökla puudustele on juhtinud ka sööklat kontrollinud terviseamet. EASi rahaga sööklat remontida ei saa ja kui lisaraha ei leita, võib juhtuda, et tervisekaitse paneb koolisöökla lihtsalt kinni.