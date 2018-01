Pommiähvarduste tegija sai, mis tahtis – trellide taha

Soovist probleemide eest vanglasse põgeneda tegi 36-aastane Kuressaare mees mõnenädalase vahega kaks pommiähvardust – ühe kaubanduskeskusele, teise politseijaoskonnale.

Möödunud aasta lõpus Auriga keskusele ja selle aasta alguses Kuressaare politseijaoskonnale pommiähvarduse teinud meest karistati ühe aasta üheksa kuu ja 25 päeva pikkuse vangistusega ning joobes juhtimise eest võeti talt ajutiselt load ja konfiskeeriti auto.

23. detsembril helistas 36-aastane Danel Bäärs kell 15.34 häirekeskusse ja teatas, et Aurigas on pomm. Oma sõnul tegi ta seda selleks, et minna vanglakaristust kandma ja vabaneda alkoholiprobleemist. Pommiähvardusele reageerisid G4Si turvatöötaja ja politseipatrull, kes Aurigas lõhkematerjale ega lõhkeseadeldist ei leidnud.

12. jaanuaril kell 18.55 helistas Bäärs oma mobiiltelefonilt – taas sooviga probleemide eest vanglasse põgeneda – jällegi häirekeskusesse ning teatas seekord, et on pannud pommi Kuressaare politseimajja.

Territooriumi kontrollimiseks tuli tänavatelt tagasi kutsuda kaheksa patrullis olnud politseiametnikku. Inimeste evakueerimist ja erikontrolli siiski ei tehtud, kuna politseil õnnestus pommiähvarduse tegija kindlaks teha ja ta peeti elukohas kinni.

Lisaks sai Danel Bäärs kohtus süüdistuse selles, et ka varem purjuspäi sõidukit juhtinud isikuna tegi seda taas 23. jaanuari öösel.

Kohus tunnistas Bäärsi süüdi ja määras talle liitkaristusena ühe aasta ja kuue kuu pikkuse vanglakaristuse ning mees võeti kohe kohtusaalis vahi alla. Lisakaristusena võeti talt kuueks kuuks mootorsõiduki juhtimise õigus.

Varasemast on Bäärsil juba üks kehtiv kriminaalkaristus – Pärnu maakohtu otsusega 25. augustist 2017 mõistetud neli kuud tingimisi vangistust katseajaga üks aasta, mis lõppeb 24.08.2018. Seega suurendas kohus Danel Bäärsile mõistetud vanglakaristust talle varem määratud ja kandmata karistuse võrra.

Süüdimõistetult konfiskeeriti ka süüteo toimepanemise vahend Audi 80 ja mõisteti välja menetluskulu kokku 628,68 eurot.