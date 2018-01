Saaremaa piimatootmine areneb samm-sammult

Kui Kõljala POÜ lehmade piimatoodang on praegu enamiku Saaremaa farmide jaoks püüdmatutes kõrgustes, siis möödunud kümnendi keskel see nii ei olnud.



Näiteks 2005. aastal oli Kõljala oma 7473 kiloga lehma kohta üsna ühe pulga peal Salme POÜ (7445 kg) ja Mereranna ühistuga (7044 kg) ning üleriigiliselt pigem keskpärane tootja. Eesti absoluutne tipp Lea Puur lüpsis samal aastal Eesti tollase taseme kohta üle mõistuse 11 907 kilogrammi lehma kohta. Viljandimaa piimandusvõluri kannul suutis mingil määral püsida vaid Põlva Agro 11 145 kiloga lehma kohta. Kõik ülejäänud Eesti piimakarjad lüpsid alla 10 000 kilo.

2006. aastal ületab 7000 kilo piiri juba seitse maakonna piimatootjat ja kaks farmi astuvad esmakordselt üle 8000 kilo läve. Kõljala POÜ (8217 kg) kõrval saab sellega hakkama muhulase Mati Auväärti Koolielu talu (8005 kg). Aasta hiljem toodab Kõljala 8673 kilo, Mati Auväärt lüpsab 8211 kilo ja kolmandana jõuab uude tuhandesse Salme ühistu (8136 kg). Juhtub aga veel midagi: Mati Auväärt loobub piimatootmisest ja hakkab kasvatama lihaveiseid.

2008. aastal ületab 8000 kilo piiri nüüd juba soomlasest omaniku kontrolli all tegutsev Kärla PÜ, Kõljala paneb aga latile uue kõrguse ja lüpsab lehma kohta 9562 kilo. Samal aastal algab Raimond Elliku Salme ühistu mõõnaperiood, mis lõpeb märkimisväärse toodangulangusega. Tavasööda kasutamise keelu tõttu langes mahetootjal Ellikul karja keskmine väljalüps 6000 kilole. Hiljem lahkus Salme ühistu mitmeks aastaks jõudluskontrollist ja lubas tootmisele punkti panna, kuid jätkas siiski kõigele vaatamata.

2009. aastal tabab tagasilöök Kõljala ühistut, kui keskmine väljalüps väheneb lausa 636 kilo võrra. See on ainus kord viimase 13 aasta jooksul (pikema perioodi kohta puuduvad andmed), kui Kõljala ühistu jääb lüpsinäitajatelt mõnele maakonna tootjale alla. Juhtus tookord aga tõesti midagi uskumatut, sest Lello talu peremehe Mati Maripuu seitsmepealise lüpsikarja toodang lehma kohta tõusis lausa 2016 kilo võrra 8957 kiloni. Seda oli 31 kilo võrra rohkem kui Kõljalal. Võib-olla ei peaks nii erineva mastaabiga tootjaid üldse võrdlema, aga miks ka mitte. Oma tollast rekordit pole Mati Maripuu seni ületanud, ehkki on jõudnud sellele päris lähedale.

2011 ületab teise tootjana Saaremaal 9000 kilogrammi piiri (9418) Kärla PÜ, jäädes Kõljalast maha vaid 17 kiloga lehma kohta. See on ka ainus kord vaadeldud perioodi vältel, kui mõni Läänemaa ettevõte (OÜ Nigula Piim, 9555 kg) meie parimat edestab.

2012. aastal teeb Kõljala POÜ 1400-kilose hüppe ja ületab esimese Saaremaa tootjana 10 000 piiri, tõustes Eestis suurtootjate arvestuses kolmandaks (10 842 kg). Ühtlasi soetab Kõljala ühistu Valjala POÜ ja hakkab punuma selle edulugu.

2013. aastal ületab Kõljala esmakordselt 11 000 piiri (11 126 kg) ja Kärla saab teisena maakonna tootjatest jagu 10 000 kilo tähisest (10 037 kg). Lehma kohta enam kui 8000 kilo piima andnud ettevõtete nimekirja lisandub Mereranna (8146 kg). Valjala tõstab Tõnu Posti juhtimisel keskmise toodangu 6322 kilolt 7671 kilole ja tõuseb maakonnas neljandale kohale. Samal aastal lüpsavad esimesed Eesti ettevõtted üle 12 000 kilo.

2014. aastal näitab Valjala POÜ teist aastat järjest korralikku edasiminekut ja ületab ühe hooga nii 8000 kilo kui ka kolmanda farmina maakonnas 9000 kilo piiri (9034 kg). 8000 piiri ületavad esmakordselt Kihelkonna piimatootja OÜ Kangru LP (8350 kg) ja Vjatšeslav Leedo poolt ülesostetud Pöide AG, mille toodang teeb aastaga enam kui 2200-kilose hüppe (8321 kg). 825 kilo lisab toodangule 2013. aasta sügisel uue lauda ehitanud Rauni POÜ.

2016. aastal ületab Kärla OÜ teise ettevõttena maakonnas 11 000 kilo lati (11 094 kg), kolmanda tootjana hakkab väljalüpsi mõõtma viiekohalise arvuga Valjala ühistu (10 274 kg) ja Rauni saab neljanda tootjana üle 9000 kilo piiri (9214 kg). Raido Tsioni juhitud OÜ Ratla lisab keskmisele toodangule tonni jagu piima ja jõuab 8000 klubisse (8826 kg).

Möödunud aastal oli Saaremaa keskmine piimatoodang 7726 kilo, millega saarlased Eesti paremate hulka ei kuulu. 2016. aastal ületas Eesti keskmist (8878) vaid neli siinset tootjat ja üks jäi vahetult selle näitaja alla. Samas pole meie piimafarmeritel ka põhjust häbeneda: umbes 20 Euroopa Liidu liikmesmaa keskmine piimatoodang jääb Saaremaa omale alla. Näiteks Bulgaarias ja Rumeenias lüpasvad lehmad vaid üle 3000 kilo piima. Leedus keskmiselt 5500 ja Lätis pisut üle 6000 kilo.