Saarlased loovad koos Kelly Sildaruga uue toote

Kuressaares tegutseval jogurtite ja kohukeste tootjal Saaremaa Delifood OÜ-l tuleb veebruaris välja uus toode – koostöös vigursuusataja Kelly Sildaru ja tema perega valminud KellyBar.



Sisuliselt on tegu küll uue kohukesega, kuid selle retsept, bränd ja disain on valminud täiesti eraldi kokkupandud meeskonnas, kus muu hulgas lööb kaasa tuntud gurmeekokk Imre Kose. Tiimi kuulub ka terve Kelly pere ehk lisaks Kellyle endale tema väikevend Henry, isa Tõnis ja ema Lilian. Seega päris tavaliseks kohukeseks seda nimetada ei saagi, seda enam, et tooraine on sel veidi kallim.

KellyBar’iga maailma vallutamise ideed tutvustas eilsel Saaremaa ettevõtjate liidu ettevõtluskonverentsil üles astunud Indrek Kasela, kes on seni valdavalt tuntud kui kalatööstuse Vettel emafirma PRFoods’i üks juhtidest. Kuid mõni aeg tagasi sai temast ka Saaremaa Delifood’i üks osanikest.

KellyBar’id jõuavad veebruarist esmajoones müügile Selverites, sealt edasi liigub toode järk-järgult ülejäänud kaubandusvõrku ning ka Eestist välja. Lähemalt saab KellyBar’iga maailma vallutamisest lugeda Saarte Häälest järgmisel nädalal.