Sellest peale, kui USA presidendi Donald Trumpi üks nõunikke esitas riigipea inauguratsiooni tseremoonia kohta nn alternatiivseid fakte, on see termin kõigil huulil. Saksa ajaleht Die Welt uuris aga veidi ajalugu ja jõudis järeldusele, et sageli on kõrgel poliitilisel tasandil väljaöeldud valed suisa pöördeliste sündmusteni viinud.





Väljend “alternatiivsed faktid” pole kuigi vana. Selle võttis täpselt aasta tagasi kasutusele toona just ametisse astunud USA 45. presidendi nõunik Kellyanne Conway. Nimelt püüdis ta ühes telesaates kaitsta Valge Maja tookordset pressiesindajat Sean Spicerit.

Päev varem oli Spicer kindlalt teatanud, et presidendi ametisse vannutamise tseremoonial osales rekordarv publikut. Tegelik olukord oli aga hoopis vastupidine. Conway lootis olukorda parandada ja laususki saatusliku fraasi, et Spicer esitas avalikkusele “alternatiivseid fakte”. See oli ilmselge katse heastada ühe tippametniku valetamist.

Mõni aeg tagasi kuulutas keeleteadlastest ja publitsistidest koosnev sõltumatu žürii väljendi “alternatiivsed faktid” 2017. aasta antisõnaks. Valida oli neil ühtekokku 684 sõna või sõnaühendi hulgast. Ajaleht Die Welt arvab, et tegu on õnnestunud valikuga, sest see kajastab väga hästi maailma ühe mõjuvõimsama riigi kõrge ametniku maailmavaadet ja väärtushinnanguid.

* Aasta antisõna (sks k Unwort des Jahres; ingl k Un-word või Non-word of the year) – algselt saksa keele mõjupiirkonnas 1991. aastal tekkinud iga-aastane traditsioon valida välja kas sõna või väljend, mis on lõppenud aasta jooksul olnud oma iseloomult kõige ründavam ja ka kõige valelikum.

