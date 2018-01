Pärast Moskva olümpiamänge saarele spordielu edendama

1980. aasta Moskva olümpiamängude Tallinna purjeregati õnnestumisse on oma panuse andnud ka Saaremaa spordielu mitme organisatsiooni juhina edendanud kuuekordne Eesti meister aerutamises Ivar Metsküll.





Hiljuti seitsmekümneseks saanud meistersportlane, treener, pedagoog, ettevõtja ja pereisa saab oma eluloost rääkides esile tuua vägagi värvikaid episoode.

Kilingi-Nõmmel sündinud tulevasest tippsportlasest sai tallinlane juba aastaselt, kui tema isa kutsuti Pärnumaalt pealinna kooli juhtima. Kooliteed alustas nüüdne saarlane Pirital ja kõrgkoolidiplomi sai ta Tallinna pedagoogilisest instituudist.

Juba algklassides näitas pisike Ivar mitmel alal häid tulemusi. Kõige enam meeldis poisile suusatamine. Ivarist sai vabariigi koondise liige.

1960. aastal otsustas treeningutest vaimustusse sattunud koolipoiss end proovile panna vee peal. Aerutamise A ja B õpetas Ivarile selgeks treener Viktor Preimann. Esimese Eesti meistritiitli võitis Ivar 1968. aastal. Võisteldes põhiliselt kahe- ja neljasüstal on ta meeskonnakaaslastega pjedestaali kõrgeimale astmele astunud kokku kuuel korral. Tema kollektsioonis on veel 12 hõbe- ja viis pronksmedalit. 1971. aastal meistersportlase normatiivi täitnud Metsküll on ka neljakordne Eesti karika võitja…

