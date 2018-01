Uued koolid kerkisid karjamaadele

Viimasel ajal on tihti küsitud, miks uus riigigümnaasium plaanitakse ehitada otse kesklinna ja miks ei otsita sellele lahedamat kohta. Ajalugu uurides selgub, et endistel aegadel just nii käitutigi. Kingissepa linna uued koolimajad kerkisid eelmise sajandi teisel poolel linna äärealadele, kus seni oli laiutanud karjamaa.

Praegused suured gümnaasiumihooned ehitati mõlemad eelmise sajandi teisel poolel. Praegune Saaremaa ühisgümnaasiumi hoone sai valmis 1961 ja Kuressaare gümnaasium 1978. Mõlemal puhul oli koolimaja ehitamise ajendiks totaalne ruumipuudus. Kõlab taas üsna tänapäevaselt.

Haigla juurest Smuuli



Uue keskkoolihoone ehitamise vajadus oli selge juba aastal 1945 ja olnud pidevalt arutusel 40ndate aastate lõpust.

Ruumipuudus oli läinud nii suureks, et Kingissepa ainsa keskkooli üle 1200 õpilase õppis 50ndate lõpus kahes vahetuses mitmes erinevas majas. Majast majja pidid rändama nii õpilased kui ka õpetajad. Osa hooneid asus pargi ääres, osa praegusel Rootsi tänaval, kasutati ka praegust muusikakooli maja ja veel mõnda ruumi. Veidi leevendas olukorda praeguse Vanalinna kooli majas avatud 8-klassiline kool.

Kuigi otsused ja kooskõlastused hakkasid võimukoridorides selgemat kuju võtma juba 50ndate alguses, siis ehituse algus venis ja venis ning lõpuks hakati ehitama 1956. aastal lootusega 1957 koolimaja valmis saada. Huvitav fakt on see, et algselt oli praegusele SÜG-i majale mõeldud plats haigla juures…

