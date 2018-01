JÄLLE RIKE: liigniiskus tõi linna kolmetunnise pimeduse

Läinud laupäeval tabas 1001 kuressaarlast taas kui välk selgest taevast elektrikatkestus, jättes õnnetumad enam kui kolmeks tunniks rikke tekitatud suppi helpima.





Tunniajase pimedapõntsu pani rike ka Kuressaare gümnaasiumis toimunud üleriigilisele solistide konkursile Solistica. Konkursi meediajuht Merle Rekaya rääkis, et laulda jõudis neli lauljat. “Uus laulja kuulutati juba välja, aga lavale ta ei jõudnud tulla, sest siis läks elekter ära,” sõnas ta. Ses mõttes võib õnne tänada, et elekter ei kadunud keset laulu ega rikkunud kellegi esinemist.

Esialgu mõtlesid korraldajad, et ootavad, ehk vool taastub. Nõnda istuti veerand tundi taskulampide valgel. “Võtsime laulu üles ning Andre Maaker ja Mihkel Mälgand tegid pillimängu, kuid selle aja peale sai selgeks, et katkestus on kella 21-ni vähemalt,” kõneles Rekaya, lisades, et seepeale hakati kohe lahendust otsima.

Appi tõttas helimees



“Helitehnik Madis Aavik oli see, kes teadis, et generaatoriga saab asja korda, ning õnnestus kätte saada Cramo juhataja Jaak Tamm, kes oli valmis momentaalselt aitama,” märkis Rekaya. Tänu kiirele tegutsemisele ning helimeestele Madis Aavikule ja Janar Linnule ja kooli IT-meestele tuli pimedas istuda vaid tunnike. Ülejäänud lauljad said seega üles astuda tänu generaatorivoolule. Elekter tuli tagasi veidi enne kella 21. Siis, kui viimane laulja laval oli.

Konkursi üks “päästeinglitest” Madis Aavik tõdes, et pikalt polnud mõelda midagi, kui lauluvõistlus äkki kottpimedasse jäi. “Ei saanud ju, käed rüpes, istuda,” nentis ta. “Kui asi läks pikale, hakkasime mõtlema, mida teha. Keegi käis välja mõtte, et võiks generaatori tuua.”

Peakorraldaja Renate Pihl sai tema sõnul kätte Cramo juhi ning Madise roll oli genekas kähku kohale tuua ja tööle panna. “Väiksed ümberühendused ja kuigi vähendatud valgusega, aga asi läks kunstilises mõttes edasi. Heli sai uuesti toimima ning õhkkond oligi hubasem ja romantilisem,” leidis ta.

Katkestus ei läinud selgi korral ringiga mööda pidevate riketega kimpus tööstustest. Saaremaa Delifood OÜ tootmisjuht Marko Mägi möönis näiteks, et rike sattus nende jaoks küll mõneti sobivale momendile ehk midagi otseselt tuksi keerata sel ei õnnestunud. Samas oli vool Delifoodi majas ära küll vaid 10 minutit, kuid tööpäeva pikkusele lisas see sutsakas koguni poolteist tundi.

Elektrilevi käiduosakonna juht Andres Tõnissaar selgitas, et laupäeval kell 18.02 lülitus Kuresaares välja Raja alajaam, mille tõttu jäi linna põhjaosas vooluta 1001 tarbijat. Viimastele tarbijatele õnnestus vool taastada kell 21.25. Rikke täpne põhjus on seejuures endiselt selgitamisel. “Tõenäoliselt oli põhjuseks alajaama liigniiskus, mis tõi kaasa lühise,” arvas Tõnissaar.

Ta möönis, et Kuressaares on katkestused tõesti ootamatult sagenenud ja olukorra lahendamine on kõrge prioriteetsusega. Seega teevad nad lähipäevil piirkonnas täiendavaid hooldustöid mitmes alajaamas.

Poole miljoni eest töid



“Sel aastal muudame ka Kuressaare elektrivõrgu konfiguratsiooni ja paigaldame täiendavaid automaatikaseadmeid,” ütles käiduosakonna juht. Need sammud vähendavad rikete arvu ja ulatust ning võrgu häiretest on vähem mõjutatud nii tööstused kui ka teised tarbijad, kinnitas ta.

“Toome osa järgmistesse aastatesse plaanitud töid varasemaks ning kokku kavandame investeeringuid Kuressaare linna ja lähiümbruse elektrivõrku tänavu poole miljoni euro väärtuses,” rääkis Andres Tõnissaar. “Mõistame, et elektrikatkestused tekitavad inimestele ja ettevõtetele palju ebamugavust ning soovime olukorrale võimalikult kiiret lahendust.”

Eilse seisuga ei olnud Elektrilevile hiljutiste katkestustega seoses Saaremaalt kahjunõudeid tulnud. Tõnissaar ütles, et kui elektriseadmed on rikke tagajärjel kahjustada saanud, siis paluvad nad klientidel nende klienditeenindusse pöörduda ja neile kahjunõue esitada.

Nõuavad lahendust



Saaremaa vallavolikogu ja riigikogu liige Kalle Laanet tõdes, et voolukatkestused on teema, millega juba tegeletakse. Seda nii volikogu kui ka riigikogu tasandil.

Saaremaa vallavalitsus kohtub Elektrileviga sel teemal juba täna. Riigikogu tasandil võtab Laanet aga ka isiklikult Elektrileviga ühendust. “Seda selleks, et aru saada, mis rikete põhjused on, ja neid survestada,” põhjendas ta.

Üks osa probleemist seisneb tõesti selles, et eraisikud ja nende kodused toimetused on katkestustest häiritud, ent väga paljudel juhtudel puudutavad rikked tõsiselt ka ettevõtteid. “Tarkvara ja tehnilised seadmed on ülikallid ja sõltuvad elektrist ning katkestused mõjutavad kogu tootmisprotsessi,” rääkis Laanet. Samuti ei saa unustada tervishoidu ehk Kuressaare haiglat, kus seadmed ja aparaadid täpselt samamoodi elektrist sõltuvad. “Kui on ikkagi pikad ja tihedad katkestused, võib see kahjustada kogu nende tehnilist parki, rääkimata sellest, et mingil ajahetkel on häiritud ka teenuse osutamine,” nentis Kalle Laanet.

Katkestused on tema sõnul teema, millele tuleb rohkem tähelepanu pöörata. Eesmärk peab olema, et selliseid asju juhtuks vähem.

Saaremaa vallavanem Madis Kallas ütles, et lisaks võttis vald eile ühendust ministeeriumi esindajatega ja andis ka neile selge sõnumi, et sarnane olukord ei saa jätkuda – lahendused tuleb leida.

“See, mis on viimastel nädalatel elektrikatkestuste osas Kuressaares toimunud, on ületanud taluvuse piiri ja kui seni olid lühiajaliste elektrikatkestuste tõttu peamised kannatajad ettevõtjad, siis nüüd on lisandunud ka tuhandeid eramajapidamisi, avalikke asutusi ning Kuressaare haigla,” lausus Kallas.