Johannes Treiel alustas hooaega rekorditega

Tõkkejooksja Johannes Treiel tegi möödunud nädalal kaks starti ja lõpetas mõlemad rekordiga.



Kolmapäeval Tartu ülikooli spordihoones toimunud rahvusvahelistel Martin Kutmani mälestusvõistlustel võitis Johannes Treiel meeste 60 m tõkkejooksu uue Saare maakonna rekordi 8,02-ga. “Jooks oli hooaja avastardi kohta päris korralik, aga mitte midagi erilist,” rääkis Madis Kallaselt rekordi oma nimele võtnud Johannes Treiel. “See aeg ei olnud väga üllatus. Aga eks kõike annab natuke parandada, midagi otseselt erilist välja ei tooks.”

Treener Andres Laide ütles, et seniste näitajate põhjal pidi see aeg sinnakanti tulemagi. “Aga see on suhteliselt treeningu pealt joostud ja poiss liigub plaanipäraselt,” lisas ta. “Eesmärk oleks talvel joosta alla 8 sekundi ja tulla Eesti täiskasvanute meistriks. Eesti noorsoo rekord 7,93 oleks boonus, aga pole eraldi eesmärk.”

Pühapäeval Lasnamäe kergejõustiku hallis toimunud Eesti talvistel kergejõustiku karikavõistlustel jätkas Johannes Treiel heas hoos, kui sai 60 m tõkkejooksus tulemuseks 7,93, mis on Eesti U23-vanuseklassi rekordi kordamine ja uus maakonna rekord.

Johannes Treiel võitis jooksu 7,93-ga, teine oli Hans-Christian Hausenberg 8,15 ja kolmas Gert Valdsalu 8,32-ga. “Distantsi osa jooksus oli päris hea, aga stardis annab natuke veel nokitseda,” rääkis kõigi aegade Eesti edetabelis viiendaks tõusnud Johannes Treiel. “Natuke üllatav oli küll, ma ei uskunud, et siin veel selle suudan ära joosta. Kui õnnestub seda tulemust aja poolest edaspidi veel parandada, siis on väga hea. Aegade poolest ei arva enam midagi, see, mida lootsin, sai juba täidetud.”

Johannes Treieli hinnangul oli seekordne jooks Tartu võistlusega võrreldes konkurentsi poolest palju parem. “Jooksu algfaasis oli Hans-Christian Hausenberg minust isegi ees, aga distantsil olin ikkagi kiirem,” lausus ta.

Eesti kõigi aegade edetabelis on 19-aastasest Johannes Treielist eespool Tarmo Jallai 7,76; Andres Raja 7,82; Rene Oruman 7,84 ja Kristjan Rahnu 7,85-ga.

Meeste 60 m jooksus tegi Johannes Treiel samuti rekordilise jooksu, kui sai ajaga 7,16 kümnenda koha. Senine parim tulemus paranes kahe sajandiku võrra. “Rekord, nii et ei saa vinguda,” nentis ta ise.