JUHTKIRI: Vilets võrk

“Juba jälle!”, “Kui kaua see elektrijama juba kestab?”, “Mille eest me seda võrgutasu maksame?” Sarnaseid nördinud arvamusavaldusi on siin Suure väina taga elavate inimeste huulilt viimastel nädalatel pudenenud juba üksjagu. Ja ilmselt palju krõbedamaidki. Pahameeleks on ka põhjust – kuigi aasta algusest saab täis vaevalt kuu, on voolukatkestusi ja pingekõikumisi ette tulnud juba nii palju, et arvestus kipub sassi minema.

Vana nali, et elekter tuleb loomaaiast, ei tundu ammu enam naljakas. Oleks siis sagenenud elektrikatkestustes süüdi tormid-marutuuled – ei. Vool jupsib ka siis, kui õues pole tuulepoegagi.

Seekord nädalavahetusel Kuressaaret tabanud katkestuse olevat põhjustanud liigne niiskus. Veab, kui kodudes-ettevõtetes on tehnika seni terveks jäänud. Järgmine kord ei pruugi enam nii hästi minna.

Elektrilevi lubab, et olukord paraneb juba sel aastal – Kuresaare elektrivõrku on kavas täiendavalt investeerida pool miljonit eurot. Saame näha.