Jüri Kuusk tahab Arensburgi nullmeridiaani kesklinna

Saaremaa vallavolikogu Kuressaare linnakodaniku komisjoni liige Jüri Kuusk ei pea õigeks plaani märkida Arensburgi nullmeridiaan Kuressaare gümnaasiumi juurde, sest selle õige koht on linna keskel. Lisaks näeb ta olulist rahalist kokkuhoidu.

“Kuressaaret läbiva Arensburgi nullmeridiaani täpne asukoht ei ole teada, aga kindlasti peaks see asuma tolleaegse Kuressaare (Arensburgi) linna piirides, sest suure tõenäosusega läbis nullmeridiaan just kesklinna,” ütles Tallinna ehitus- ja mehaanikatehnikumi geodeesia ning maaülikooli majandusteaduskonna lõpetanud Jüri Kuusk.

“Seepärast oleks küll lubamatu nüüd selle meridiaani asukoht tähistada kusagil Weise karjamaal, tervisepargis või mõne asutuse, kooli või ettevõtte territooriumil väljaspool tolleaegse Arensburgi linna piire.”

Kooli idee



Kuressaare gümnaasium on samal ajal plaani võtnud Eesti riigi 100. ja kooli 40. sünnipäeva tähistamiseks rajada kooli territooriumile sillutiskividega kaetud paarisajaruutmeetrine Arensburgi plats, kus on tinglikult tähistatud ka meridiaanid ja paralleelid.

Platsil oleks kesksel kohal metallplaat, millele on graveeritud väljavõte kunagisest Ivan Kirillovi atlasest, milles algmeridiaanina kasutati Arensburgi meridiaani – tolleaegse Vene impeeriumi läänepoolseimat linna läbivat meridiaani. Platsile tulevad veel infotahvel, taimede istutusala ja istepingid.

Jüri Kuuse sõnul asub aga Kuressaare gümnaasium Arensburgi nullmeridiaanist ligi kilomeeter ida pool, seega on sinna nullmeridiaani mahamärkimine või mingisuguse taiesega selle asukoha tähistamine äärmiselt eksitav ja maateaduslikus mõttes lausa väär tegevus. “Mitte keegi meist ei hakkaks ju tähistama Bellingshauseni sünnikohta Pilguse mõisa asemel näiteks hoopis Lümandas või Kihelkonnal,” märkis ta.

Lisaväärtus



Arensburgi platsi rajamiseks ja nullmeridiaani mahamärkimiseks Kuressaare gümnaasiumi juurde on tänavuses valla eelarve eelnõus ette nähtud 42 989 eurot. Jüri Kuuse hinnangul ei vajaks Arensburgi nullmeridiaani asukoha tähistamine Kuressaare kesklinnas aga peaaegu mitte mingisuguseid rahalisi kulutusi, sest nullmeridiaani põhja-lõuna suunalise umbes 1–2 meetri pikkuse või kompassinõela kujulise sillutise saaks tähistada lihtsalt teist värvi kividega või mõne muu sillutusmaterjaliga.

Kuusk leiab, et Kuressaare keskväljaku renoveerimise järel võiks see kujuneda üheks inimeste vaba aja veetmise meelispaigaks ja mahamärgitud nullmeridiaan annaks sellele turistide jaoks kindlasti lisaväärtuse.

“Mujal maailmas on sellised asjad turistide hulgas väga populaarsed ja seal tehakse ka palju pilti,” lausus ta. “Nullmeridiaan tõi Kuressaare merekaartidele ja seeläbi teadsid sellest väikelinnast ka paljud tunduvalt kaugemalt pärit inimesed kui ainult Läänemere äärsed rahvad. KG juurest ei oska seda aga keegi otsida ja kui sinna hakataks ka turismigruppe sundkorras viima, siis on see täiesti eksitav.”

KG direktor Toomas Takkis ütles, et ta on Jüri Kuuse seisukohtadega kursis, aga ei kommenteeri neid.