Lasteaed palub vanematel mudilaste sõrmi jälgida

Kuressaare Naerusuu lasteaed palub vanematel suuremat tähelepanu pöörata laste käte puhtusele, et vältida sõrmedel levivat põletikku.



Lasteaia direktori Tiia Leppiku andmeil on perearst kolmel aiarühma lapsel diagnoosinud küünevallipõletiku.

“Millest neil põletik tekkis, ei tea,” tõdes ta. “Ühe lapse ema palus aga analüüsi teha ja see näitas, et põletiku põhjustas bakter.”

Et haiguse levimist ennetada, teavitas lasteaed kõiki vanemaid ja palus neil jälgida, et lapsed usinasti käsi peseksid, ning kui vanemad põletikku märkavad, tuleb kindlasti arsti juurde minna ja lasta analüüsid teha.

“Neid lapsi, kelle näppudel lasteaias põletikku on märgatud, enne rühma ei lasta, kui laps pole ravi peale saanud,” rääkis Leppik.

“Perearstid on öelnud, et kui ravi on peal ja sõrmed kinni seotud, võivad lapsed kollektiivis olla.”

Direktori sõnul pannakse lasteaias põletiku tõttu tavalisest rohkem rõhku desinfitseerimisele. “Oleme konsulteerinud ka tervisekaitsega, kuidas niisugusel puhul talitada,” lausus Leppik.

“Nendeni ei ole info jõudnud, et meil siin midagi rasket oleks ja peaks mingeid erimeetmeid võtma. Seega paanikaks põhjust ei ole.”

“Bakteriaalse päritoluga küünevallipõletik on lokaalne põletikuline haigus, mille on diagnoosinud perearst, kes määrab lapsele ka ravi ja nõustab lapsevanemat ennetamise küsimustes,” ütles Saarte Häälele terviseameti kommunikatsiooninõunik Iiris Saluri. “Terviseamet seda liiki haigusi ei registreeri.”