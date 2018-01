Ott Tänaku debüüt Toyotaga tõi MM-ralli teise koha

Ott Tänak ja Martin Järveoja lõpetasid oma karjääri esimese MM-ralli Toyota meeskonnas teise kohaga Monte Carlo rallil. Võitjale Sebastien Ogier´le kaotati lõpuks 53,8 sekundiga.





Tulemus oli Toyota Yarisega sõitnud meestele kaheksas ühine poodiumikoht ja sellega korrati Monte Carlo rallil Markko Märtini ja Michael Parki poolt 2004. aastal väljasõidetud Eesti rallimeeste parimat kohta.

“See on tegelikult suur kergendus, sest enne rallit olime me teadmatuses, kus me oleme, ja tegelikult oligi seda keeruline varem teada,” ütles Ott Tänak pressikonverentsil. “Kokkuvõttes on kõik korras. Suutsime edasi minna samm-sammult, nautisime sõitu üha enam, kuigi tingimused muutusid keerulisemaks. Sain autos hea tunde ja meeskond tegi korralikku tööd. Kokkuvõttes rasketes tingimustes nauditav nädalavahetus.”

Ott Tänaku sõnul on tõesti väga meeldiv hooaega nii alustada, sest paistab, et ta on liitunud väga tugeva tiimiga. “Ma tundsin end tõesti mugavalt,” lausus ta. “Monte Carlo oli äärmiselt raske ralli, kuid meil õnnestus kõigist probleemidest läbi tulla. Viimasel päeval ootasime pisut lihtsamaid tingimusi, kuid jätkuvalt oli jäine. Võtsime rahulikult, sest olime heal positsioonil.”

Viiendalt kohalt üles



Ralli algas neljapäeval kahe katsega ning Ott Tänak ja Martin Järveoja asusid viiendale kohale, kaotades endisele meeskonnakaaslasele Sebastien Ogier´le 42,4 sekundit.

Ott Tänak ütles, et see oli Monte Carlo rallile täitsa õige algus ja samas oli väga keeruline. “Esimese katse esimesed kilomeetrid oli tee päris kuiv, kuid pärast seda oli tavapäraselt jäine,” märkis rallipiloot. “Ühes jäises osas sõitsin teeperve, esimene vasak ratas jäi lumevalli kinni, nii et pidin peatuma ja pingutama, et sealt välja saada ja jätkata. Mul oli seal pisut õnne. Meie rehvivalik oli võib-olla liiga julge.”

Tänaku sõnul tehti teiseks katseks mõned korrektuurid ja rehvid töötasid paremini. “See katse oli juba nauditavam,” tõdes ta.

Reedel sõidetud kuuest kiiruskatsest kaks võitnud Ott Tänak ja Martin Järveoja tõusid viiendalt kohalt teiseks, kaotades kokkvõttes Sebastien Ogier´le 14,9 sekundiga. “Kindlasti oli sellisest edust enne rallit raske unistada, aga praegu ei saa kurta,” märkis Ott Tänak.

“Olud olid libedad, eriti pärastlõunal. Peab ütlema, et auto liigub hästi ja tunne on rooli taga hea ja nauditav. Millegi üle kurta ei saa.”

Ott Tänakul õnnestus vahet Ogier´ga vähendada tänu prantslase ebaõnnele, kui ta seitsmendal katsel sõitis korraks kraavi ja kaotas seetõttu umbes pool minutit. Tänak jõudis tänu sellele prantslasest üldarvestuses 19,3 sekundi kaugusele.

“Homme on ka kindlasti libedad olud ja rehvivalik on oluline,” tõdes Ott Tänak. “Aga Sebastien on tugev oponent, temale on see kodurada ja ta sõidab sisuliselt tagahoovis. Saab olema huvitav ja peame kindlasti samamoodi jätkama.”

Teisel kohal lõpuni



Laupäevase rallipäeva järel jätkas Ott Tänak teisel kohal, kaotades liidrikohal sõitvale Sebastien Ogier´le 33,5 sekundit.

“Oli järjekordne väga karm päev meie ja meeskonna jaoks, aga ma naudin täiega selle autoga sõitmist,” rääkis Ott Tänak. “Esimese katse lumme sõidu pärast on veidi piinlik, sest me kaotasime seal palju aega, kuid pärast seda sõitsime jälle väga hästi.”

Tänaku sõnul püüdis ta hoida oma tempot, tunda end mugavalt, olla nutikas ja püsida teel. “Kindlasti ei riski ma oma positsiooniga,” märkis ta. “Esimese ralli puhul on väga meeldiv nii lõpetada. Meeldiv on tõdeda, et auto on konkurentsivõimeline ja meeskonnal on ka head sõitjad.”

Ott Tänak on edasise suhtes optimistlik ja ütles, et vaatame, mis tulevik toob. “Rootsi ralli on juba rohkem minu koduõues,” vihjas ta Sebastien Ogier´ suunas, kes Monte Carlos nautis koduradasid.

Monte Carlo ralli lõppjärjestus: 1. Ogier; 2. Tänak +58,3; 3. Latvala +1.52,0; 4. Meeke +4.43,1; 5. Neuville +4.53,8; 6. Evans +4.54,8.