Praamiliiklusele viie aastaga 100 miljonit

Riik maksab prognooside kohaselt suursaarte ja mandri vahelise laevaliikluse tarvis dotatsiooni viie aastaga pea 100 miljonit eurot, vahendab ERR.



Alanud aastal on dotatsiooni baassumma 16,34 miljonit eurot. Kui Tallinna Sadam saab juurde kuuenda parvlaeva, siis lisandub sellele 1,8 miljonit eurot. Dotatsioonisumma kasvab aasta-aastalt ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi prognoosi järgi ületab 2022. aastaks 20 miljoni euro piiri. Aastail 2018–2022 makstaks kokku 96,8 miljonit eurot.

Majandusministeeriumi avalike suhete osakonna nõunik Mihkel Loide ütles ERR-i vahendusel, et dotatsiooni lõpliku summat öelda ei saa. See sõltub väga paljudest erinevatest asjadest. Kasvõi sellest, kas kuues laev tuleb või ei.

Saarlane Meelis Kubits avaldas dotatsiooniuudise peale Facebookis arvamust, kuidas raha riigis liigub.

”Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium võtab maksumaksja käest raha, et maksta see edasi MKMi formaalses omanduses oleva ettevõtte tütarfirmale, mida juhib MKMi endine ametnik ja kontrollivad MKMi praegused ametnikud. Korruptsioon ja raiskamine on välistatud, efektiivsus õitseb. Samal ajal tervitab MKM silla ehitamist, kus ehitajate poolel istub laua otsas endine MKMi omanduses oleva ettevõtte tütarfirma juht (Kaido Padar – R. V.), kelle endine tööandja läheb silla avamise järel pankrotti. Vot see on strateegiline mõtlemine!” kirjutas Kubits.