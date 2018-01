Saaremaa meeskonnale Läti turneelt teine kaotus

Balti võrkpallimeistrivõistlustel olid laupäeval vastamisi Läti ja Eesti karikavõitjad SK Jekabpils Luši ja Saaremaa Võrkpalliklubi, kus võõrustajad vormistasid 3 : 2 võiduga liiga liidrile hooaja teise kaotuse.



Jekabpilsi spordihoones mängitud kohtumises kaotas Saaremaa esimese geimi 23 : 25, kuid võitis kaks järgmist kindlalt 25 : 19 ja 25 : 18 ning tundus, et liiga liider vormistab järjekordse võidu. Paraku nii ei läinud, sest lätlased võitsid kaks järgmist geimi 25 : 22 ja 15 : 10, kusjuures Saaremaa juhtis viimases 6 : 2. “Servi ei saanud kätte,” tõi peatreener Urmas Tali välja kaotuse peamise põhjuse. “Nad võtsid riski ja õnnestus. Kõigis ülejäänud näitajates olime meie paremad, rünnak toimis tõusvas joones. Nende servile polnud meil aga midagi vastu panna.”

Urmas Tali hinnangul oleks pidanud tegelikult juba esimese geimiga asja ära otsustama ning teine ja kolmas näitasid, et selleks oldi võimelised. “Neljandas õnnestus neil oma ära teha, said neli vajalikku punni järjest ja läinud ta oli,” rääkis Tali, lisades, et mehed ei saanud palli niimoodi kätte, et oleks tõsta saanud, lihtsad pallid läksid kaotsi.

Pühapäeval mängiti Daugavpilsis kohaliku Universitate meeskonna vastu ja kuigi peatreener andis mitmele Saaremaa Võrkpalliklubi põhimehele puhkepäeva, saadi kindel 3 : 0 (25 : 17, 25 : 16, 25 : 23) võit.

Urmas Tali saatis seekord Hindrek Pulga, Tomaš Halanda, Alexander Tuschi ja Konstantin Rybukha asemel väljakule Aleksander Eerma, Helar Jala, Rauno Tamme ja Siim Põlluääre. “Saime hakkama ja kakluseks ei läinud,” tõdes Tali, kelle sõnul mitme põhimehe pingile jätmine suurt riski pärast kaotatud mängu ei kujutanud. “Meie tase peaks olema selline, et tabeli tagumise poole otsaga peaks iga koosseisuga hakkama saama. Samas on ju vaja ka kõigile mänguaega leida.”

Saaremaa meeskonna resultatiivsemad olid laupäeval Hindrek Pulk ja Tomaš Halanda 16 ning pühapäeval Siim Põlluäär 14 ja Mihkel Tanila 10 punktiga.

Kolmapäeval on meeskonnal kodus mäng Limbažiga ja siis pühapäeval võõrsil oma praeguse peakonkurendi Pärnuga. “Selles mängus on õhus rohkem kui punktid,” märkis Urmas Tali.

“Samas on hooaeg päris pikk ja 4. veebruaril on vara öelda, kes on märtsi alguses põhiturniiri lõpuks parim. Mänge on palju ja libastumiskohti kõigil ees veel päris palju.” Pärnu VK-l on liidrina 50, Saaremaal ühe vähem mängitud mängu juures 47 ja Jekabpilsi Lušil 43 punkti.