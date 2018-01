Saaremaa teatritrupid tõid viis preemiat

Nädalavahetusel Võrus toimunud harrastusteatrite riigifestivalilt tõid Saaremaa trupid koju kolm näitleja- ja kaks lavastusepreemiat.





Saarlased osalesid festivalil kolme lavastusega. Salme vallateater mängis Willy Russelli “Reispassi” (lavastaja Maire Sillavee), Tornimäe näiteselts Janno Puusepa tükki “Teie jumal” (lavastajad Urve Sepp ja Krista Kütt) ning Taritu tubateater Eneli Sepa “Rongi” (lavastaja Helle Kesküla).

Kõige ohtramalt sai pärjatud Salme vallateater, kes pälvis “Reispassi” eest laureaaditiitli ja kuulutati “Veritasuga” (lavastaja Maire Sillavee) ka mulluse parima suvelavastuse laureaadiks. Lisaks tunnustati trupi liiget Meelis Juhandit näitlejapreemiaga. Näitlejapreemia pälvisid ka Helje Basihhina Tornimäe näiteseltsist ja Aili Salong Taritu tubateatrist.

“Ega pole veel õieti kohale jõudnud,” ütles Maire Sillavee eduka festivali kohta. “Selline asi teeb loomulikult rõõmu, et tehtud töö ka tunnustust leiab ja teiste silmis ka midagi väärt on,” lisas ta.

Suvelavastuste tegemise kohta ütles Sillavee, et eks ta üks paras nikerdamine on ja ega neid teekski, kui Salmel poleks selliseid häid mängupaiku. “Ja ega meie viikingid ja kuulsusrikas ajalugu ei mahugi lavale, vaid sobib just õue, mere äärde kadakate vahele,” tõdes ta.

Uute lavastuste kohta lausus Sillavee niipalju, et kolm projekti on töös, neist üks on koguperetükk, Janno Puusepa “Viikingitütar Ragna”. Puusepp pälvis muuseas selsamal festivalil “Võimaluste looja” eripreemia.

Sillavee sõnul viikingiloo etendumise kuupäevi veel välja käia ei saa, kuid “Veritasu” mängitakse eeloleval suvel veel kaks korda – 4. ja 5. juulil.