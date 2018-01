Saarlased Roosadel Kääridel

Kuressaare ametikooli II kursuse kujundajad, kes on spetsialiseerunud stilisti erialale, esitlesid nädalavahetusel Tallinnas toimunud noorte moekonkursil oma kollektsiooni ”K F D M”. Põhiliselt teksamaterjalist kokkupandud kollektsiooni autorid on Freddy Pajumets, Karmen Säkk, Merit Reismaa ja Dorel Rebane. Juhendajad olid Piret Paomees ja Maila Juns-Veldre.

Lisaks ametikoolile osales moeetendusel ka Natali Koppel Kuressaare gümnaasiumist kollektsiooniga ”Kristiine”. Tema juhendaja oli Raili Kaubi.

Maila Juns-Veldre sõnul oli 15 osalejaga konkurss väga kõrgetasemeline. Saarlased seekord auhinnalistele kohtadele ei jõudnud. ”Meile oli juba see suur võit, et me läbisime eelvooru ja saime konkursile,” kinnitas Juns-Veldre.

Fotol on üks osa ametikooli õpilaste kollektsioonist. Modell on Anett Victoria Varunov.