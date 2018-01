Vald loobus Mündi tänava kohtuvaidlustest

Saaremaa vallavalitsuses alustati Kudjape aleviku aastaid vaidlusobjektiks olnud Mündi tänava trasside uuendamise ettevalmistamist. Samuti on vald loobunud kohtuvaidlusest nende omandiküsimuse üle.

“Tore, et lõpuks kaine mõistus löögile pääses,” ütles Mündi tänava elanik ja Lilleküla asumivanem Margo Kubjas.

Lääne-Saare vallavalitsusega vaidlemine on Mündi tänava elanikel kestnud juba aastaid. Kannatajad olid aga elanikud, keda ähvardas oht kraanivee ja kanalisatsioonita jääda, sest Kuressaare Veevärgi hinnangul olid torustikud täiesti kasutuskõlbmatud.

Lääne-Saare vald ja Jüri Riks vaidlesid samal ajal kohtukoridorides, et kes siis ikkagi peaks torudega jändama. Vald kirjutas Riksile ette, et tehku korda, viimane vaidlustas selle kohtus. Tallinna halduskohus leidiski, et Riksilt ei saa vee- ja kanalisatsioonitrasside kordategemist nõuda, ning tühistas Lääne-Saare vallavalitsuse mullu novembris tehtud sellesisulise ettekirjutuse. Vald kaebas edasi, kuid Saaremaa vald otsustas õigusjärglasena vaidlemisest loobuda.

Saaremaa valla juristi Kaire Müüri sõnul otsustati kohtus käimisest loobuda seoses ühe riigikohtu lahendi hiljutise avalikustamisega. “Tegemist oli asjaoludelt üsna sarnase asjaga ja on vähetõenäoline, et riigikohus nii värsket praktikat uuesti muutma hakkaks,” nentis Müür.

Juba kohtuvaidluse ajal oli Lääne-Saare vald otsustanud koostöös Kuressaare Veevärgiga trassid korda teha. Tollal loodeti, et ehk saadakse kohtus ikkagi õigus ja seega ka tehtud kulutused tagasi.

Mündi tänava trasside uuendamiseks on Saaremaa valla eelarve projektis ette nähtud 70 000 eurot. Neil päevil istusid vallavalitsus ja vee-ettevõte koos ning andsid asjadele ametliku käigu. Praegu töötab Kuressaare Veevärk välja projekteerimis- ja ehitushanke tingimusi, hange loodetakse välja kuulutada kuu aja pärast ja kevadel läheb loodetavasti ehitamiseks. Firma juhatuse liikme Aivar Sõrme sõnul on lootust, et suvel on Mündi tänava inimestel juba uued trassid.

Mustkatet ja korralikku tänavavalgustust peab Lillekülas asuv tänav siiski veel ootama. Abivallavanem Mart Mäekeri sõnul on see valla järgmiste aastate tegevuskava ja eelarve küsimus.