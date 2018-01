Arensburgi Grupp tähistas 25. aastapäeva

Läinud nädalal tähistasid Arensburgi Gruppi kuuluvad firmad veerandsajandat tegevusaastat.



Arensburg OÜ tegevjuht Terje Nepper ütles, et sel aastal möödub neil esimese restorani avamisest täpselt 25 aastat. “Meie esimene restoran Kuurort avati 3. aprillil 1993. aastal ASi Kuressaare Sanatoorium ruumides, kus nüüdseks asub küll hooldekodu Saaremaa Valss, aga veel hiljuti nägi restoran üsna samasugune välja kui 25 aastat tagasi,” rääkis Nepper.

Kokku on Arensburgi Grupis kolm ettevõtet, millest suurim, Arensburg OÜ toimetab Arensburg Boutique Hotel ja Spa´ga, Arensburgi restoranide, Saaremaa Veski, Arensburgi Meedla koja, Arensburgi külalistemaja, laevakohvikute, kontserdikohvikuga Tallinnas Estonia kontserdisaalis ja suvel ka Ooperikohvikutega.

Teise ettevõtte Classic Kohvik OÜ alla kuuluvad kohvik Classic ja Kuressaare Linnahotell ning kolmas ettevõte Kommerts OÜ käitab ööklubi Privilege ja Tallinna tn 10a kinnistut.

Kogu grupis töötab madalhooajal 180 töötajat, suveperioodil üle 200 inimese. Kõik need 25 aastat on Nepperi sõnul olnud täis uusi ettevõtmisi, firmad on olnud pidevas arengus. “Alustasime rendipindadel, kuid nüüdseks oleme jõudnud arvestatava kinnisvarakomplektini Kuressaares,” märkis ta. “Kõik ei ole alati lihtne olnud, 25 aasta sisse jääb ka kaks suurt majanduskriisi, mil tuli lihtsalt vastu pidada.”

Kõik firmad on 100% pereettevõtted, kus nüüdseks toimetab koos kolm põlvkonda. “Kui ma 25 aastat tagasi ülikoolist isale appi tulin, ei kujutanud uneski ette, et palju aastaid hiljem olen ikka siin ja mu poeg töötab ka samas firmas tänaseks juba üle viie aasta,” tähendas Nepper.

Traditsiooniliselt tänavad nad oma uusaastapeol töötajaid, kel täitub firmas 10. ja 5. aasta.