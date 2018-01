JUHTKIRI: Saaremaa kohuke laia maailma

Kui välismaal elavatelt eestlastelt küsida, millisest Eesti toidust nad võõrsil puudust tunnevad – peale musta leiva muidugi –, kuuleb vist üsna sageli: “Kohukestest!”

Tuleb aga välja, et kohukesed, mis on eriti populaarsed Balti riikides, kus neid toodetakse, võivad mokka mööda olla ka mujal ja maitsta teiste rahvaste esindajatele. Sest suurem osa neist ei tea, et see, meie jaoks nii tavaline maius, olemaski on. Need vähesed aga, kes pole eluski kohukesi näinud, ent siiski proovivad, üllatuvad meeldivalt.

Tuleb välja, et see kohuke – mille nimetust on paraku keeruline tõlkida – on üks väärt kraam. Et nii kui proovid, juurde soovid! Saaremaal toodetava kohukese potentsiaali Eestist kaugemalgi läbi lüüa usub ka Saaremaa Delifood’i ja KellyBar’i ning HenryBar’i arendusse investeerinud toiduainetööstur Indrek Kasela. Loodetavasti aitab sellele kaasa ka uute toodete väljatöötamisel osalenud noorukeste vigursuusatajate Kelly Sildaru ja tema väikevend Henry rahvusvaheline tuntus.