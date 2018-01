Kelly Sildaru viib saare kohukesed laia maailma

KellyBar ehk nn premium-klassi kohuke jõuab homsest müügile Eestis, ent siht on müüa seda igas maailmanurgas, kus nooruke vigursuusageenius Kelly Sildaru juba praegu ja tema väikevend Henry tulevikus võistlevad.





Läinud nädalal Kuressaares Saaremaa ettevõtjate liidu korraldatud konverentsil avaldas investor ja toiduainetööstur Indrek Kasela, et veebruarist on turule tulemas luksustoode – sisuliselt üle maailma tuntud Kelly Sildaru ja tema perega koostöös valminud KellyBar.

Saaremaa Delifood OÜ-sse ja KellyBar’i ning HenryBar’i arendusse investeerinud Kasela sõnul on tööstusel potentsiaali enamakski ning tasub kuulata, mida inimesed tahavad. “Meil on selline rahvuslik toode nagu kohuke. Eestlased söövad aastas 60 miljonit kohukest – oleme kohukeserahvas, mitte leivarahvas!” nentis Kasela.

Terve pere lõi kaasa



Esimesed kümned tuhanded KellyBar’id tulidki tootmisest välja selle nädala alguses, ütles Saaremaa Delifood’i omanik ja asutaja Margus Puust, kelle sõnul on katsepartiid kõik väga head.

Puust lisas, et protsess on iseenesest pikk olnud: “See hakkas juba eelmisel kevadel pihta ning suvel lõi kogu Kelly perekond tootearenduse juures aktiivselt kaasa.”

Kellyga on Saaremaa Delifood varemgi koostööd teinud, see algas kolme aasta eest ja nüüd jätkub. “Vahepeal oli Kelly Eestist palju ära ja tegi sporti, mõtted jäid veidi soiku, aga Indrek oli nüüd see mees, kes mulle kunagist koostööd meelde tuletas ning seda, et võiks sporti toetada,” rääkis Puust. Mõeldud, tehtud.

Sisuliselt on tegu küll kohukesega, kuid selle retsept, bränd ja disain on valminud eraldi kokkupandud meeskonnas, kus löövad kaasa ka tuntud gurmeekokk Imre Kose ja Saaremaa Delifood’i tootearendusgrupp.

Tiimi kuulub terve Kelly pere ehk lisaks Kellyle ta väikevend Henry, isa Tõnis ja ema Lilian. Seega päris tavaliseks kohukeseks seda nimetada ei saa, seda enam, et tooraine on sel kallim. “Kuna Saaremaa Delifood teeb Eesti parimaid kohukesi, siis on loomulik, et ka Kelly kohukesed on saaremaised,” leidis Indrek Kasela.

Erinevad päris palju



Margus Puust ei nimetakski neid kohukesteks, vaid jääks pidama termini “KellyBar” juurde.

“Need erinevad päris palju müügil olevatest kohukestest. On lähenetud julgelt maitsetele ja erilised on need ka selle poolest, et näiteks ühes tootes on kasutatud Belgia šokolaadi, mis on juba oma struktuurilt erinev,” avaldas Puust. Kahel tootel on kasutatud jogurti- ja ühel toffee-glasuuri.

Maailmavallutamise plaan seisneb aga selles, et pidevalt liigub mõte seda rada, kuhu toode veel jõudma peaks. Vastuvõtu on KellyBar’id saanud testimise mõttes igalt poolt väga hea. “Mujal selliseid tooteid ju ei ole,” märkis Margus Puust.

Uued kohukesed on veebruarist müügil Selverites. “Loodame, et tooted jõuavad ka teistesse kauplustesse,” oli Puust optimistlik. Paralleelselt tegeletakse ka Soome kaubandusvõrku sisenemisega, kust edasi peaks tulema ka Rootsi ja teised Euroopa riigid.

Indrek Kasela tõi kohukeste edust näiteks, kuidas Eesti mulluse Euroopa Liidu eesistumise ajaks seati Kultuurikatlas üles kohukesi täis külmikud. “See oli ebareaalne – ainsad külmikud, mis kohe tühjaks söödi, olid need,” märkis ettevõtja.

Või teine näide – eelmise aasta lõpul oli teada, et Saaremaale on tulemas Suurbritannia sõdurid. Kasela võttis nendega ühendust ja pakkus, et teeb neile Kuressaare kuursaalis mõnusa äraolemise. “Ja oligi 200 sõdurit siin, kellele andsime kala ja kohukesi,” rääkis Kasela. “Nad polnud elus kohukesi näinud, aga ütlesid, et tahavad neid ka Tapal saada!” Nõnda oli Kasela sõnul selge, et välismaalastele kohukesed maitsevad. Järelikult tuli panna need vormi, et need oleksid ka neile arusaadav toode.

Indrek Kasela sõnul mõeldi seejärel Kelly Sildaru peale, kes on juba rahvusvaheliselt tuntud. “Võtsime Kelly ja Saaremaa kohukesed ning nimetasime need KellyBar’iks,” võttis Kasela asja kokku.

Seni on kohukesi müüdud kui lihtsalt kohalikku piimatoodet, ent paljudes paikades on kohuke senimaani suhteliselt tundmatu. Nõnda tuli välja töötada kontseptsioon tervislikust snäkist ehk välipalast, lisada tuntud tegija, kes on juba ise brändina maailmakuulus ja olemas.

“Suurem n-ö avapauk on meil nendega Simple Sessionil (toimub sel nädalalõpul Tallinnas – toim), mis on Euroopa suurimaid tänavaspordiüritusi, ja kuna Kelly olümpiamängudel kahjuks olla ei saa olla, siis oleme koos temaga Simple Sessionil,” rääkis Kasela.

Saaremaa märki esialgu ei kanna



Ettevõtluskonverentsil küsiti Indrek Kaselalt, kas uus toode saab pakendile ka “Saaremaa ehtsa” tootemärgise. Kasela sõnul mainitud märki KellyBar’idelt aga esialgu ei leia. “See läheb sinna kohe, kui sellele tehakse kaasaegsem disain,” kinnitas Kasela. Fakt, et toode valmib Saaremaal, on rahvusvahelisel tasandil muidugi oluline ja seda kavatsetakse rõhutada. “Saaremaa märki võivad nad kandma hakata kindlasti, nad on ju Saaremaal tehtud! Aga enne tuleks see märk kaasaegsemaks disainida ja teha ka rahvusvahelisemalt tuntumaks.”

Märgi kasutuselevõttu tunnistas ka Margus Puust, kelle sõnul on plaan see sinna tulevikus lisada, et teha Saaremaa laias maailmas veelgi tuntumaks.