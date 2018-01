Saaremaa kunstistuudio Lossi tänava majas algasid EASi toel ehitustööd, mille käigus valmib mai lõpuks kunstnikele ja loomeettevõtetele hoone teisel ja kolmandal korrusel üheksa erinevas suuruses ruumi.



Kunstistuudio juht Anne Tootmaa ütles, et ehitaja on OÜ Arens Ehitustööd, ehitusjuhtimist ja omanikujärelevalvet teostab Luha Invest OÜ. Tööd on planeeritud lõpetada 20. maiks.

Projekti käigus vahetatakse Kuressaares Lossi tn 5 asuva kunstistuudio hoone katus ja ehitatakse välja 144 m2 mitmeotstarbeliselt kasutatavaid ja erinevatesse suurustesse muudetavaid tööruume.

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) toetab Saaremaa kunstistuudio projekti EU50720 “Saaremaa Kunstistuudio taristu arendamine” 199 977,6 euroga. Tööde kogueelarve on 249 972 eurot, millest kunstistuudio omafinantseering moodustab 49 994,40 eurot. Projekti toetusraha tuleb Euroopa Regionaalarengu Fondist.

Projekti eesmärk on arendada kunstistuudio taristutingimusi kunstiteoste ja kunstitoodete loomiseks, mis loob aluse kasusaajate turundustegevusele ja eelduse toodete turustamisele nii Eestis kui ka välisriikides.

1992. aastal mittetulundusliku ühendusena loodud MTÜ Saaremaa Kunstistuudio visioon on piirkondliku kunstikeskusena pakkuda kunstnikele ja kunstiettevõtetele häid tugiteenuseid ja kunstihuvilistele mitmekülgset kunstialast vabaharidust. 25 aasta jooksul on kunstistuudio korraldanud üle 300 näituse ja näitusmüügi nii oma galeriis, muudes Eesti näitusepaikades kui ka välisriikides ning viinud läbi 450 kunstiõpetuse kursust, koolitust ja töötuba.