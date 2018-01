Rahva lemmikpaadi meistritelt tänavu kaks uut paati korraga

Kui alles mullu tõi Kasse Paadid välja uue paadimudeli, mis osutus erakordselt populaarseks, siis tänavu paistab, et uusi paate tuleb kui Vändrast saelaudu.





“Juhtus jah sedasi, et kaks korraga,” nentis Kasse Paadid OÜ juhataja Fred Keert muheledes. Tegelikult on tema selgitusel aga nii, et üks neist kahest on tootearendus mullusest uuest ehk Kasse 455 R mudelist. “Seda oleme planeerinud juba mõnda aega ja kuna kliendid ka seda soovisid, siis tegime selle ka ära,” sõnas ta.

Mõtlesid klientidele



Teine uus paadimudel on Kasse 540. See on Keerti sõnul C-kategooria veesõiduk, mille on projekteerinud Kaarel Trei Muvor OÜst. “Sellele veesõidukile on võimalik paigaldada kuni 50-hobujõuline mootor,” märkis paadimeister. Praegu on tema sõnul olemas ja valmis projekteeritud kolm erinevat versiooni paadist: ilma konsoolita, külgkonsooliga ja keskkonsooliga. “Igale kliendi vajadusele on mõeldud,” kinnitas ta.

Hea võrdlus uute paatide puhul oleksid vanad head mudelid Kasse 430 ja Kasse 430 R. “455 puhul oli taotlus teha lihtsam variant enne, et oleks näha, kuidas rahvas selle vastu võtab, ja siis teha ka natuke kaunim versioon samast alusest,” selgitas Keert.

Nagu mainitud, on Kasse 540 nn C-kategooria veesõiduk, millega on võimalik sõita ka märksa kaugemale merele. “See paat on mõeldud rohkem kutselisele kalurile,” lisas Keert.

Tootearendusega alustasid nad juba mullu aprillis. Paljud kliendid on Fred Keerti sõnul mulluse mudeliga väga rahul olnud ja soovisid näha ka tekiga versiooni. “Algselt ei olnud plaanis seda tänavu välja tuua, kuid tekkis kasvav nõudlus selle järele ja nii me selle valmis tegimegi,” võttis Keert asja kokku.

Valmistuvad messideks



See mullune Kasse 455 R oli Fred Keerti sõnul aasta statistikat vaadates Eestis kõige müüdavam mootorpaat üldse. See on olnud üks põhjusi, miks Kasse Paadid nüüd ka luksuslikuma versiooni turule toob. “Endalegi üllatuseks oli Helsingi paadimessil meie pakutavast valikust just Kasse 455 R see, mis esimesena omaniku leidis ja seda päris messi alguses. Nii et võib rahule jääda,” nentis Keert.

Enne Helsingi messi sai tema sõnul mõeldud, et kui nad müüvad kümme Kasse 455 R-i, siis on nad head tööd teinud. “Kuu hiljem sai öeldud, et kui piirdume kümne paadi müügiga, siis oleme väga halba tööd teinud. Aasta kokkuvõttes läks aga üle igasuguse ootuse,” rõõmustas Fred Keert.

Praegu teeb Kasse Paadid ettevalmistusi algavaks Helsingi paadimessiks, mis stardib 9. veebruaril, sellel järgneb kohe Tallinna meremess, siis maamess jne. “Kuni suve keskpaigani on graafik väga tihe,” märkis Keert. Väikeste paatidega on tema sõnul nii, et teatud valik peab kogu aeg laos olema, seetõttu tuleb neid talvel ka ette teha. Valida saab praegu koguni 10 erineva paadimudeli vahel.