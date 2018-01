Saaremaad tutvustab kaks turismikataloogi

Nagu sel aastal Saaremaa turismiturunduses kombeks kõiki asju topelt teha, on ka tutvustavaid katalooge kaks.





Eile tutvustas Kuressaares oma kataloogi Visit Saaremaa, mis tegutseb Saaremaa valla rahalisel toel. Esimest korda eraldi kataloogi väljaandnud Visit Saaremaa volikogu juht Marili Niits nimetas seda sillaks organisatsiooni mineviku, oleviku ja tuleviku vahel.

Organisatsiooni juhi kohusetäitja Viktoria Bubukini sõnul soovisid nad oma trükisega eristuda ja seetõttu valitigi eripärane formaat. Lisaks sai uuendatud ka organisatsiooni koduleht.

Kataloogi projektijuhi Reet Truuväärti sõnul maksis nende 20 000 tiraažiga trükis 14 000 eurot. Visit Saaremaa kataloog on eesti, vene, inglise ja soome keeles.

SA Saaremaa Turism on sihtasutuse juhatuse liikme Margus Mölderi sõnul oma kataloogi välja andnud pea 25 aastat. Mölder märkis, et nemad teevad kõike oma kulu ja kirjadega ning kelleltki toetust ei saa. Nende kataloog ilmus eesti-, vene-, saksa-, inglise-, soome- ja rootsikeelsena.

Kataloogid kujutavad endast Saaremaa turismi tutvustavaid brošüüre, milles pearõhk on reklaamil, mis katab koostamise ja tootmise kulud.

Kaks eraldi reklaamimüüjat panevad ettevõtjad keerulisse olukorda. Saarte Hääl vestles mõne ettevõtjaga, kelle sõnul oli tõesti keeruline otsustada, kumba kataloogi reklaam panna. Kes endale lubada sai, tegi seda topelt.

Mõlemas trükises on ka mingil määral Saaremaad tutvustavaid tekste. Visit Saaremaa on läinud üldise jutu teed, Saaremaa Turism on lahendanud selle EV100 vaimus läbi ajalooprisma.

Mõlemad organisatsioonid jagavad katalooge messidel ning need peaksid vähemalt suvel olema saadaval ka Kuressaare turismiinfopunktis.