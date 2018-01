Solistical kõlas eesti muusika, peaaegu katkestusteta

Eesti noorte lauljate konkursi Solistica grand prix rändas tänavu Triinu Johanna Sepaga Suure-Jaani. Saarlastest oli aga parim Carlos Liiv Saaremaa ühisgümnaasiumist.





Legendaarse SÜGi meesansambli Varsakabi liige Carlos Liiv jagas oma vanuseastmes 2.–3. kohta ja pälvis ühtlasi ka traditsioonilise eritunnustuse “Parim saarlane”. Liiv, keda juhendas Pilvi Karu, esitas Rasmus Rändvee loo “This love”. “Tahtsin võtta laulu, mis oleks minulik, ja see oli üks esimestest, mis meelde tuli,” märkis ta. Tunnustus tuli noormehele üllatusena: “Kuulasin teisi ja tase oli väga kõrge, olin väga rõõmus ja üllatunud, et tunnustatud sain.” Lisaks Carlos Liivale astus Solistica lõppvõistlusel üles kaheksa Saaremaa lauljat.

Kuressaare gümnaasiumis kuuendat aastat järjest toimunud konkurss oli nii mõneski mõttes eriline. Osalejatel ei lähe ilmselt eales meelest laupäevane elektrikatkestus, mis õhtuse kontserdi ligi paariks tunniks pausile pani. “Sellist mõtet ei olnud, et midagi nüüd ära jääb, küll aga see, et kuidas kõik ümber mängida,” nentis konkursi peakorraldaja ja kunstiline juht Pilvi Karu. Lõpuks loobuti vaid tagasisidest juhendajatele, mis pidi aset leidma pärast finaali.

“Söökla reageeris õnneks kiiresti. Saime rahva (küünlavalgel – toim) sööma saata, kui ise otsuseid tegime,” meenutas Karu mõnevõrra pinevaid hetki. Õhtu päästis ettevõtte Cramo Kuressaare osakonna juhataja Jaak Tamm, kes kooli alternatiivse vooluallika organiseeris. Enne konkursi viimast vaatust tuli ka elekter tagasi.

Tänavusel konkursil esitasid lauljad vaid eesti autorite muusikat. Pilvi Karu sõnul minnakse sellega suure tõenäosusega edasi ka tuleval aastal. “Konkursil oli näha, kui mitmekülgne on eesti muusika. Kõikvõimalikke stiile said lauljad esitada,” tõdes ta. Arenemisruumi siiski veel on. “Žürii üldisest tagasisidest käis läbi, et rohkem võiks läbi mõelda lauluvaliku, eriti mis puudutab kõige nooremaid,” tõi Karu välja, et kiputakse valima liialt keerulisi või sügavamõttelisi lugusid.

Konkurss ise on oma praegusel kujul korraldajate hinnangul igati optimaalne ja suuremaid muudatusi selles osas ette näha ei ole. Tavapäraselt algab Solistica demovooruga, kuhu sel korral registreerisid end rekordilised 189 solisti üle Eesti. Nende seast valiti 60 lauljat, kes pääsesid lõppvõistlusele.

Kolme vanuseastme kontserdid toimusid 26. ja 27. jaanuaril. Konkurss lõppes traditsiooniliselt finaaliga, kus selgus juba üldvõitja. “Grand prix´ voor on enamasti üks põnevamaid hetki,” märkis Pilvi Karu.

Žürii tööst osa võtnud muusikule Rein Ornile jättis konkurss erakordse mulje. “Paari päevaga sai hea ülevaate noorte lauljate tasemest, mis selle konkursi põhjal on küll väga kõrge,” tõdes ta. Veel märkis Orn ära konkursi hea korralduse.

“Eriti kui arvestada, et nende võimed pandi proovile ja nad suutsid sellest olukorrast hästi välja tulla,” viitas ta elektrikatkestusele. Vajalikuks peab Orn ka eesti muusika propageerimist: “On väga hea, kui nad kohe noorest peast selle üles leiavad.”

Lisaks Rein Ornile olid žüriis Owe Petersell, Elina Hokkanen, Mikk Targo, Kadi Katarina Priske ja Rolf Roosalu.

TULEMUSED



Grand prix – Triinu Johanna Sepp, Suure-Jaani muusikastuudio, juhendaja Ele Millistfer

Parim juhendaja – Ele Millistfer, Suure-Jaani muusikastuudio

4.–6. klassid

I koht – Triinu Johanna Sepp, Suure-Jaani muusikastuudio, juhendaja Ele Millistfer

I koht – Aleksander Aruoja, Rapla laulustuudio, juhendaja Thea Paluoja

III koht – Emma Sepp, Viljandi muusikakool, juhendaja Maarika Reimand

7.–9. klassid

I koht – Liis Õunpuu, Raasiku põhikool, juhendaja Heli Karu

II koht – Mikk Kaasik, laulustuudio Fa-diees, juhendaja Ingrid Otti

III koht – Sireli Salum, Põlva muusikakool, juhendajad Margot Suur ja Riivo Jõgi

10.–12. klassid

I koht – Elis Roost, G. Otsa nim Tallinna muusikakool, juhendaja Eve Pärnsalu

II–III koht – Jennifer Marisse Cohen, erahuvialakool Meero Muusik, juhendaja Mirjam Dede

II–III koht – Carlos Liiv, Saaremaa ühisgümnaasium, juhendaja Pilvi Karu

Valik žürii eritunnustusi

Parim saarlane – Carlos Liiv, Saaremaa ühisgümnaasium, juhendaja Pilvi Karu

Parim esitus kitarril – Robin Mäetalu, Kuressaare muusikakool

Parima koostöö preemia – Georg Paomees, Saaremaa ühisgümnaasium, juhendaja Mari Ausmees

KG huvikooli Inspira väljaantud eritunnustused

Noorim osaleja – Krislin Sallo

Solistica söber – Andre Maaker