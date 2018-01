JUHTKIRI: Pood pole ainult pood

Tänasest lehest saab lugeda maakonna eakaimast poepidajast Ilme Auväärtist. Kui aina räägitakse sellest, et tegus tuleks olla ka eakana, siis on Ilme siin suurepärane näide. Kuigi aastaid on naisel juba 82, jätkub tublil muhulasel tahtmist ja jaksu, et Mõisakülas asuva Lumiste kaupluse uksed avatud hoida. Tõsiasi, et maapoodi pidades rikkaks ei saa, Ilmet ei heiduta – raha nimel ta poodi ei pea. Ikka sellepärast, et oma kauplust on kohalikul rahval tarvis. Liivale on ju üksjagu kilomeetreid sõita, suurematest asulatest rääkimata.

Ja ega külapoed ole siis ainult kohad, kust kaupa osta. Neil on ka teine, mitte sugugi vähetähtis roll. On ju väike maakauplus see koht, kus sama kandi inimesed kokku saavad, juttu ajavad ja uudiseid vahetavad.

Soovime ka Saarte Hääle toimetuse poolt Ilme Auväärtile tervist ja jõudu. Pole ju maapoe pidamine sugugi kõige lihtsam ega kergem töö.