Saare noored lähevad lippu heiskama

Eesti Vabariigi ja Kaitseliidu loomise 100. aastapäeva puhul on veebruarikuu hommikutel Pika Hermanni tornis lipu heiskamise toimkonnas noorkotkad ja kodutütred kõikidest Eesti maakondadest.



Kaitseliidu ülem kindralmajor Meelis Kiili kinnitas, et Pika Hermanni tornis lipu heiskamine Eesti sünnipäevakuul on noorkotkastele ja kodutütardele suur au ja tunnustus. “See on hea näide, kuidas riik hoolib oma noortest ehk oma tulevikust,” ütles Kiili.

Kaitseliidu noorteorganisatsioonid korraldasid konkursi lipu heiskamise toimkonna liikmete leidmiseks Eesti kõigis maakondades. “Võime olla kindlad, et veebruaris lähevad riigi tähtsaimat lippu heiskama meie noorkotkaste ja kodutütarde parimad esindajad,” lisas Kaitseliidu ülem.

Saaremaalt läheb lippu heiskama Kuressaare Vanalinna kooli 8.b klassis õppiv Luise Alle kodutütarde Saaremaa ringkonnast. Noorte kotkaste Saaremaa malevast valiti lipu heiskajaks Marko Leiman, kes õpib Leisi keskkoolis. Saaremaa noored heiskavad lipu 8. veebruaril kell 8.15.

Riigikogu esimehe Eiki Nestori sõnul teavad Eesti noored, et see lipp jääb lehvima igavesti. “Usaldame südamerahuga neile nii lipu heiskamise kui ka Eesti tuleviku,” ütles riigikogu esimees.