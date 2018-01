KÜLA LOOD: Saaremaa vald hakkab külaseltsidele nõu andma

Saaremaa vallavalitsuse arendus- ja kommunikatsiooniosakonna peaspetsialistid Maire Käärid ja Tiina Orav hakkavad muu hulgas nõustama külaseltse toetuse taotlemisel.



“Nende inimeste ülesanne on aidata ja nõustada kodanikeühenduste projektide elluviimist,” ütles Saaremaa abivallavanem Marili Niits, kelle sõnul on nii suures omavalitsuses, nagu Saaremaa vald, kodanikuühenduste roll äärmiselt oluline.

Maire Kääridi tööpiirkonnaks jääb Leisi, Valjala, Pöide, Orissaare, Laimjala kant ja Tiina Orava piirkonnaks ülejäänud Saaremaa, kaasaarvatud Kuressaare linn.

Kuivõrd uus omavalitsus alles elab oma töösse sisse, siis puudub vallal Niitsi sõnul täpne ülevaade, kui palju ühes või teises piirkonnas vajadust nõustamise järele tekib. Kui mõni taotlusvoor avaneb ja töökoormus kipub nõustajate vahel jagunema ebaühtlaselt, saab väiksema koormusega töötaja suunata jooksvalt abiks sinna, kuhu vaja.

Marili Niits ütles, et ka varem said kodanikuühendused omavalitsusest nõu, ent üheski vallas ei kulunud selleks niipalju tööjõudu, et luua nõustamiseks eraldi ametikoht.

Maire Käärid (pildil), kes töötas Pöide vallasekretärina, ütles, et ta on kirjutanud ise projekte ja andnud nõu ka teistele. Üldiselt on Ida-Saaremaa rahvas talle juba varasemast tuttav. “Siis, kui vedasin viis aastat tagasi kolme valla terviseprojekti, sain tundma ka Valjala kanti,” rääkis Käärid. “Leisiga on vähem kokkupuuteid olnud, aga küll ma nende kõigiga ühendust saan.”

Kääridi sõnul tuleb ainuüksi Pöide vallas kokku 20 MTÜd. Osa neist on aktiivsed, osa on madalseisus, ootavad käivitumiseks uut põlvkonda. “Eks see muutuste aeg paneb ka kolmanda sektori loodetavasti rohkem mõtlema ja tegutsema,” lausus Maire Käärid.