Elektrilevi rikete kaardi andmeil on Saaremaal hommikul kella 10.45 seisuga ilma vooluta 2800 majapidamist. Enim on katkestustest mõjutatud kliente Kuressaare ümbruses ja kesk-Saaremaal.

Rikete algusaeg on erinevais paigus erinev, kui mõnest kohast kadus vool juba enne kella 6 hommikul, siis paiguti on kliendid elektrita jäänud ka alates kella 9st. Vooluta majapidamisi seejuures aina lisandub.

Varahommikuste katkestuste puhul on Elektrilevi andnud teada, et prognoositav rikete likvideerimise aeg on 5-6 tundi. Hilisemate puhul pole voolu taastumise aeg veel teada.

Elektrilevi juhtivspetsialist Virgo Vaabel ütles Saarte Häälele, et nende võrgus on praegu Saaremaal üheksa erinevat riket. Rikked algasid tema sõnul varahommikul ja põhjuseks esialgsetel andmetel on ilmastik. “Vooluta kliente on Valjala piirkonnas ja Saaremaa keskosas,” nentis Vaabel.

Täpset rikke põhjust tema sõnul uuritakse, brigaadid on väljas ja tuvastavad rikkekohti. “Proovime esimesel võimalusel piirkondades voolu taastada. Täpsemalt ei saa praegu prognoosida,” märkis Virgo Vaabel.

“Märg lumi on Elektrivõrgule tõsine vaenlane. Ladestuv lumi murrab liinile puid ja tekitab liinidel lühiseid. Brigaadid tegelevad rikete kõrvaldamisega ja toovad klientidele elektri tagasi esimesel võimalusel,” ütles Elektrilevi juhtimiskeskuse juhataja Jüri Klaassen. Tema sõnul kaasatakse piirkonda lisajõude ja loodetakse kõik keskpingerikked kõrvaldada tänase päeva jooksul.