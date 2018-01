Sander Mölder kirjutas loo bussis

Saarlasest helilooja Sander Mölder andis üle kuue aasta välja plaadi ja lõi oma plaadifirma.



ERRile antud intervjuus rääkis Mölder, et plaat “TIKS 068” tähistab ka samanimelise peosarja kasvamist plaadifirmaks.

Möldri sõnul on värskelt plaadifirmalt oodata sel aastal veel neli plaati, millest kolm on tema loominguga. “Need on kõik üsna erinevad, järgmine peaks tulema folgi poole vaatav ja viimane täiesti klassikaplaat,” märkis ta.

Mölder, kes lisaks tantsumuusikale on kirjutanud näiteks ooperi- ja balletimuusikat, ütles, et talle on kogu aeg meeldinud tegutsemine kuskil vahealal. Juba põhikooli ajal Kuressaares oli ta bändis trummar, õppis muusikakoolis tšellot ja laulis poistekooris. “Need kõik võitlesid aja ja sisu mõttes,” meenutas ta. “Tšelloõpetaja oli ikka kohati väga pahane, et ma seal rokkbändis trumme mängisin, see ei läinud tema nägemusega kokku, kuidas interpreet võiks oma kooliteed alustada.”

Helilooja ise arvab, et ühe ja sama asjaga tegeledes hakkaks tal lõpuks lihtsalt igav.

Ka muusikakirjutamine võib Möldril ette tulla ükskõik kus. “Näiteks lugu “Mmm tool” uue EP pealt on kirjutatud bussis Kuressaarest Tallinna sõites,” tõi ta näite.

Hetkel on Sander Mölder seotud kuulsast maletajast rääkiva balleti “Keres” muusika loomisega.