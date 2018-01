Sild meelitab rahastajaid ka ookeani tagant

Ettevõtjate Raivo Heina ja Raivo Küti sillaidee on tekitanud huvi Euroopa ja Ameerika fondides, kirjutab Äripäev.



Plaan sild ise valmis ehitada on läbinud kohtumise peaministri ja presidendi kantseleiga. Peaminister Jüri Ratas oli Raivo Heina sõnul toetav ja märtsis jõuab projekt valitsuskabinetti. President Kersti Kaljulaidil polnud kohtumiseks aga aega ja nii kohtuti presidendi kantseleist Heido Vitsuri ja Tiit Riisaloga.

Hein ütles, et presidendi kantseleis oli tavaline infovahetus, et kantselei saaks vajadusel presidendi teemaga kurssi viia. Siiski sai sillaplaan majandusteadlaselt ja presidendi majandusnõunikult Heido Vitsurilt kasulikku tagasisidet. “Üleüldiselt oli mõttele toetus olemas ja kui see piisavalt hull idee ükskord teoks saab, on küll vinge,” märkis Hein.

Heina sõnul on projekti rahastus üha kindlam ja neil on mitu kokkulepet. “Kui asi on nii kaugel, siis raha tuleb sisse. Ka mitu infrastruktuurifondi Euroopast ja Ameerikast on ühendust võtnud, kes otsivad just selliseid sajamiljonilisi projekte, kuhu omakapitali raha panna.”

Ta lisas, et need fondid otsivad rahastamiseks just riigiga koostöö projekte. “Nii et selles suhtes ma tunnen ennast aina kindlamalt, et selle raha me raudselt korjame kokku, kui me sinnamaani jõuame.”